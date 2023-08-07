Peynirli salkım domates dolması

Peynirli ve taze otlu iç harcı ve lezzetli yaz domatesleri ile pişirmeden pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz domates dolmalarıyla sofralarınızda sunum şıklığı yaratabilirsiniz...

Servis: 5 - 6 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

7 - 8 sap dereotu

3 - 4 sap taze fesleğen

1 dal taze soğan

200 gr süzme beyaz peynir

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı karabiber

5 - 6 adet salkım domates

Yapılışı:

*Dereotu, fesleğen ve soğanı incecik doğrayın, peynir, zeytinyağı ve karabiberi ekleyerek çatal yardımıyla iyice karıştırın.

*Domateslerin kapaklarını kesip kenara ayırın, içlerini küçük bir bıçak ve kaşık yardımıyla çıkartın. Peynirli karışımla içlerini doldurun, kenara ayırdığınız kapakları üzerlerine yerleştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...