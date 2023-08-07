Peynirli salkım domates dolması

Peynirli ve taze otlu iç harcı ve lezzetli yaz domatesleri ile pişirmeden pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz domates dolmalarıyla sofralarınızda sunum şıklığı yaratabilirsiniz...
Servis: 5 - 6 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 7 - 8 sap dereotu
- 3 - 4 sap taze fesleğen
- 1 dal taze soğan
- 200 gr süzme beyaz peynir
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 5 - 6 adet salkım domates
Yapılışı:
*Dereotu, fesleğen ve soğanı incecik doğrayın, peynir, zeytinyağı ve karabiberi ekleyerek çatal yardımıyla iyice karıştırın.
*Domateslerin kapaklarını kesip kenara ayırın, içlerini küçük bir bıçak ve kaşık yardımıyla çıkartın. Peynirli karışımla içlerini doldurun, kenara ayırdığınız kapakları üzerlerine yerleştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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