Servis: 5 adet
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 10 + 20 dakika
Peynirli Girit kabağı dolması için malzemeler:
5 adet orta boy Girit kabağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
100 gr beyaz peynir
3 yemek kaşığı rendelenmiş taze kaşar
2 diş sarımsak, ezilmiş
7 - 8 sap maydanoz, incecik doğranmış
1 çay kaşığı kuru kekik
Yarım çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı tuz
Üzerlerine;
2 yemek kaşığı rendelenmiş taze kaşar
Yapılışı:
- Kabakları tencereye alıp üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin, kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar haşlayıp soğuk suya geçirin. Tamamen soğuduklarında tepelerinden kapak olacak gibi keserek içlerini oyun (içlerinden çıkanların 3 yemek kaşığı kadarını harç için ayırın). Oyulmuş kabakların fazla sularını alması için kağıt havlu üzerinde ters çevirerek sıralayın.
- Zeytinyağının 2 yemek kaşığı, peynirler, sarımsak, baharatlar, tuz ve oyulmuş kabak içini geniş bir kaba aktarıp iyice karıştırın ve kabakların içlerini doldurun.
- Fırın kabına bir yemek kaşığı zeytinyağı sürün, doldurduğunuz kabakları kaba sıralayın ve üzerlerine rendelenmiş peyniri serpiştirin. 10 dakika önceden 200 derecede ısıtılmış fırında peynirler eriyip hafifçe kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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