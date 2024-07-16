Peynirli domatesli közlenmiş patlıcan salatası 

Tarif defterimden;
Bostan patlıcanı airfriyerda pratik bir şekilde közleyip bol domatesli peynirli iç harç ile doldurduğum sağlıklı salata & meze arası nefis lezzet...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 1 adet bostan patlıcan
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- Yarım çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 2 orta boy domates, minik küpler halinde doğranmış
- 1 küçük mor soğan, minik küpler halinde doğranmış
- 8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış
- 2 - 3 dal taze nane, incecik doğranmış
- 125 gr sert beyaz peynir, ufalanmış
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru kekik
Yapılışı:
*Bostan patlıcanı boylamasına ikiye bölerek üzerlerine çizikler atın. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzu üzerlerine gezdirin. Airfriyer da 200 derece ısı ayarında 30 dakika közleyin.
*Patlıcanlar közlenirken bu arada iç harç malzemelerini hazırlayıp karıştırın.
*Közlenen patlıcanlara kaşığın tersi ile oyuklar açın ve iç harç malzemeleriyle doldurun. Dilerseniz üzerlerine ekstra zeytinyağı akıtıp maydanoz serpiştirin.
Kısa bir not;
Patlıcanları airfriyer yerine 200 decede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika közleyebilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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