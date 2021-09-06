Peynirli biber turşusu nasıl yapılır?

Servis: 400 gramlık kavanozda

Hazırlama süresi: 10 dakika

Bekletme süresi: 15 gün

Peynirli biber turşusu için malzemeler:

200 gr tam yağlı ezine beyaz peynir

150 gr lor

5 adet kıl biber

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Peynirli biber turşusu yapılışı:

*Peyniri ufalayıp lor ile harmanlayın. Biberleri yıkayıp kurulayarak doğrayın.

*Kavanozun dibine yarım yemek kaşığı zeytinyağı akıtın. Peynir karışımının 1/3 ünü zeytinyağının üzerine iyice bastırarak yerleştirin. Üzerine dilimlenmiş biberlerden serpiştirin. Aynı işlemi zeytinyağı + peynir karışımı + biber sırasıyla üstte peynir olacak gibi malzemeler bitene kadar devam edin. En üstünü zeytinyağı ile kaplayıp kavanozun kapağını sıkıca kapatarak buzdolabına kaldırın. Biberlerin rengi turşu rengini alıncaya kadar yaklaşık 15 gün sonra yemeye hazır hale geliyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...