Peynir altı suyunun faydaları nelerdir?

Peynir altı suyunun faydalarını keşfettiğinizde evde kendi peynirinizi yapmak isteyeceksiniz!

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Peynir altı suyunun faydaları

Peynir altı suyu nedir?

Peynir altı suyu, peynir üretilirken ortaya çıkan beyaz-yeşilimsi renkli sudur. Kestirilmiş süt veya ekşi yoğurt ısıtıldıktan sonra peynir taneleri oluşmaya başlar ve bu sudan ayrılır. Bir süzgeç-tülbent yardımıyla katı peynir süzülür ve geriye peynir altı suyu kalır.

 

Peynir altı suyunun faydaları

  • Peynir altı suyu, mükemmel bir protein kaynağıdır. Kolaylıkla emilebilen çok çeşitli aminoasitleri bünyesinde barındırır ve özellikle kas üretimini ve yağ yakılmasını destekler. Sporcuların sıklıkla tercih ettiği peynir altı suyu tozu (whey protein olarak da bilinir) aslında evde de üretilebilecek ve düzenli tüketilebilecek bir besin kaynağıdır.
  • 1 su bardağı peynir altı suyu 60 kalori içerir. Aynı zamanda A ve C vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve demir mineralleri bakımından da zengindir.
  • İçeriğinde bulunan protein ve aminoasitler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyen sistemleri güçlendirdiği için de özellikle prostat, meme ve rahim kanseri gibi kanser türleri tedavisinde destekleyicidir.
  • Peynir altı suyu bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak aynı zamanda grip, nezle gibi hastalıklara karşı da koruma sağlar, hastalığa yakalandıktan sonra tüketildiğinde iyileşme sürecini kolaylaştırır.
  • Kolesterolü düşürmeye ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.
  • Peynir altı suyu içeriğinde bulunan laktoferrin ve beta-laktoglobulin benzeri enzimler, metabolizmadaki mikropların üremesini durdurmaya yardımcı olur.
  • Bedendeki hormonal dengenin sağlanmasını destekler.
  • Bolca kalsiyum içerdiğinden kemik, diş ve tırnak sağlığını destekler. Özellikle hamilelik döneminde ekstra kalsiyuma ihtiyaç duyan kadınlar için iyi bir takviye kaynağıdır. Kemik erimesi sorunu içinde etkilidir.

 

Evde peynir altı suyu nasıl yapılır?

1 litre süt tencerede kaynamaya başladığında içerisine 2 yemek kaşığı sirke veya limon suyu eklenir ve iyice karıştırılır. Süt kesilmeye ve pıhtılaşmaya başladığında bir miktar daha ısıtılır ve ocağın altı kapatılarak hafif ılınmaya bırakılır. Temiz bir tülbent veya peynir örtüsü ile süzülür.

 

Elde edilen peynir lor peyniri şeklinde tüketilebilir, kahvaltılarda veya börek içi olarak değerlendirilebilir. Kalan peynir altı suyu ise buzdolabında 4-5 gün kadar ağzı kapalı bir şişede saklanabilir.

 

SAĞLIKLI BAĞIRSAK NASIL ANLAŞILIR?

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