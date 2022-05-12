Pestolu peynirli fırın makarna

Et & tavuk ve sebze yemeklerinin yanına çok yakışan pestolu peynirli makarnayı kısa sürede hazırlayabilirsiniz.
Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika
Malzemeler:
400 gr tortiglioni makarna (kalın kalem makarna)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı pesto sosu
4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
5 yemek kaşığı rendelenmiş mozarella veya taze kaşar
Üzerine;
Taze fesleğen yaprakları
Yapılışı:
- Büyük bir fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.
- Makarnayı paketin üzerindeki talimata göre haşlayıp süzgeçten geçirin.
- Zeytinyağını geniş bir tencereye alın, yağ ısınınca pesto sosu ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın. Haşlanmış makarna ve rendelenmiş parmesanı ilave ederek karıştırın. Makarnaları fırın tepsisine tek sıra halinde birbirlerine edecek gibi yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş mozarella peynirini serpiştirin, 10 dakika önceden 250 derecede alt - üst konumda ısıtılmış fırında peynirler eriyip kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
- Dilimlere ayırıp taze fesleğen yapraklarıyla süsleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
Facebook Yorumları