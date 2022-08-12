Perseid meteor yağmuru 2022 ne zaman?

Perseid meteor yağmuru ne zaman?

1992 yılından beri gözlemlenen Perseid meteor yağmuru 12 ve 13 Ağustos geceleri gerçekleşir. Meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin 12 Ağustos Cuma gecesini beklemeleri gerekiyor. 12 Ağustos Cuma günü saat 23:00 ile 13 Ağustos Cumartesi 01:00 arası Perseid meteor yağmurunun en uygun gözleneceği saatler olarak bekleniyor.

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde meteor yağmur daha net görünse de 12 Ağustos Dolunay'ı sebebiyle bu yıl perseid meteor yağmurunun daha az gözlemlenebileceği tahmin ediliyor. Perseid meteor yağmuru esnasında saatte 50-100 göktaşı görünmesi beklenirken bu yılki tahminler saatte 10 ila 20 adet göktaşı görülmesi yönünde.

Perseid meteor yağmuru nedir?

1992 yılından bu yana gözlemlenen Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Perseid Meteor Yağmuru, Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemleniyor ve bu nedenle Perseid Meteor Yağmuru adıyla anılıyor.

Meteor yağmuru nasıl oluşur?

Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen addır. Kimi zaaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler. Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle bile izlenebiliyor.