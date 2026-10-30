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Ana Sayfa Güncel Galata Kulesi'ni aydınlatan Cumhuriyet fotoğrafları gösterisi
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Galata Kulesi Cumhuriyet fotoğraflarıyla aydınlandı

Galata Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mapping gösterisi gerçekleştirildi. Galata Kulesi'nin dış cephesi, Atatürk ve Cumhuriyet fotoğraflarıyla aydınlandı.

Giriş: 30 Ekim 2026, Cuma 09:24
Güncelleme: 30 Ekim 2026, Cuma 10:33
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Galata Kulesi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve Türk bayrağıyla aydınlatıldığını bildirdi.

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Bakan Ersoy, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 103 yıllık gururuyla bu akşam Galata Kulesi'ni aydınlattık." ifadesini kullandı. (AA)

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(Görseller: AA ve DHA) 

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