Patlıcanlı kuzu sote

Bostan patlıcan ile kuzu sotenin buluştuğu leziz yaz yemeği... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Patlıcanlı kuzu sote
Yaşam
26 Haziran 2022 23:24 Güncelleme: 11 Temmuz 2022 00:10
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 1 saat


Patlıcanlı kuzu sote için malzemeler:

  • 2 adet büyük boy bostan patlıcan

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı, patlıcanları yağlamak için

  • Yarım kg sotelik kuzu eti + 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 20 adet arpacık soğan, kabukları soyulmuş

  • 6 - 7 adet kıl biber, ince doğranmış

  • 1 baş sarımsak, soyulmuş

  • 12 adet çeri domates, her biri dörde bölünmüş

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kekik




Yapılışı:

  • Et ve sıvı yağı geniş bir tencereye alarak tencerenin kapağını kapatın, kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar yaklaşık bir saat pişirin. Etleri tabağa alıp kalan yağda soğanları açık ateşte soteleyin, biberleri ekleyip biberler kızarana kadar soteleyip sarımsakları ilave edin ve sarımsak kokusunu bırakınca domatesler, tuz ve kekiği ekleyip 3 -4 dakika sonra ocağı kapatın.

  • Etler pişerken eş zamanlı bostan patlıcanları yıkayıp alacalı soyarak 3 - 4 cm yüksekliğinde olacak gibi keserek pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin, 4 yemek kaşığı zeytinyağını patlıcan dilimlerinin her tarafına fırça yardımıyla sürün. Fırın ısısını 230 derecede 15 dakika ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin verin ve ısıyı 190 dereceye düşürün. Patlıcanlar yumuşayıp kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ortalarına kaşığın tersiyle bastırarak oyuklar oluşturun. Sotelenmiş etli karışımı kızaran patlıcanların oyuklarına yerleştirip 180 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika daha pişirin.

Kısa notlar;

  • Arpacık soğanları yarım saat kadar ılık suda bekleterek kolaylıkla soyabilirsiniz.

  • Patlıcanların kararmadan pişmeleri için fırının iyice ısınması gerekir.

  • Fırınlanan patlıcanlara pişen etli karışımı doldurup son fırınlama işlemini servis esnasında yapabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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