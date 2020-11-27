Portakallı mor havuç marmeladı

Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 5 + 30 + 3 dakika
Malzemeler:
200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;
- Yarım kg mor havuç, 2 adet
- 1 bardak su, 200 ml
- 2 bardak + 4 yemek kaşığı toz şeker, 400 gr
- 1 bardak taze sıkılmış portakal suyu, 200 ml
- 6 - 7 adet karanfil
- 1 portakal kabuğu, rendelenmiş
- 1/2 çay kaşığı tereyağı
- 1 limon suyu
Yapılışı:
*Havuçların kabuklarını kazıyıp rendenin iri tarafıyla rendeleyerek derin bir tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip orta ateşte kaynamaya başlayınca 5 dakika pişirin.
*Rendelenmiş portakal kabuğu, portakal suyu, toz şeker, karanfil ve tereyağını ekleyip orta ateşte kaynamaya başlayınca ara sıra karıştırarak 30 dakika pişirin. Limon suyunu ilave ederek 3 dakika sonra ocağı kapatın. Marmeladın ilk sıcaklığı geçince cam kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın. Tüketene kadar serin yerde saklayın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...
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