Portakallı mor havuç marmeladı

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 5 + 30 + 3 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

Yarım kg mor havuç, 2 adet

1 bardak su, 200 ml

2 bardak + 4 yemek kaşığı toz şeker, 400 gr

1 bardak taze sıkılmış portakal suyu, 200 ml

6 - 7 adet karanfil

1 portakal kabuğu, rendelenmiş

1/2 çay kaşığı tereyağı

1 limon suyu

Yapılışı:

*Havuçların kabuklarını kazıyıp rendenin iri tarafıyla rendeleyerek derin bir tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip orta ateşte kaynamaya başlayınca 5 dakika pişirin.

*Rendelenmiş portakal kabuğu, portakal suyu, toz şeker, karanfil ve tereyağını ekleyip orta ateşte kaynamaya başlayınca ara sıra karıştırarak 30 dakika pişirin. Limon suyunu ilave ederek 3 dakika sonra ocağı kapatın. Marmeladın ilk sıcaklığı geçince cam kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın. Tüketene kadar serin yerde saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...