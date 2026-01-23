HTHAYAT
Yemek Tarifleri

Terbiyeli kereviz yemeği

Yoğurtlu terbiyesiyle çok lezzetli olan kereviz yemeği... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Terbiyeli kereviz yemeği
Giriş: 23 Ocak 2026, Cuma 00:15
Güncelleme: 23 Ocak 2026, Cuma 00:15

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Malzemeler:

  • 3 adet orta boy kereviz + yarım limon suyu + 1 yemek kaşığı un + 1 lt su
  • 10 - 12 adet arpacık soğan, kabukları soyulmuş
  • 1 havuç
  • 1 orta boy patates
  • 2 -3 dal kerevizin sap bölümü, ince doğranmış
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1,5 bardak sıcak su, 300 ml
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Terbiyesi için:

  • 1 yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 limon suyu
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerine:

  • 5- 6 dal kerevizin yaprak bölümü, incecik doğranmış

Yapılışı:

*1 lt su, 1 yemek kaşığı un ve yarım limon suyunu geniş bir kaba alın. Kerevizlerin kabuklarını soyup elma dilimi gibi doğrayarak bekletmeden unlu & limonlu suya aktarın (kerevizin kararmaması için).

*Havuç ve patatesin kabuklarını soyarak kabaca doğrayın.

*Zeytinyağını orta boy tencereye aktarın, arpacık soğan ve havuçları ekleyip kısık ateşte soteleyin. Patates, kereviz sapı ve kerevizleri ilave edip 2 - 3 dakika daha soteledikten sonra 1,5 bardak sıcak su, karabiber ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte kerevizler yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

*Yemek pişerken bu arada terbiye malzemelerini küçük bir kasede iyice karıştırın. Pişen yemeğin suyundan iki kepçe kadar terbiyeye ekleyip hızlıca karıştırarak yemeğe ilave ederken bir yandan karıştırın ve 3- 4 dakika sonra ocağı kapatın.

*Servis esnasında yemeğin üzerine doğranmış kereviz yapraklarını serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

