Yapboz yapmanın faydaları

Yapbozlar sadece eğlenceli bir hobi olmanın ötesinde, zihinsel ve ruhsal sağlığı destekleyen önemli bir aktivite olarak öne çıkıyor. Ancak pek çok kişi, yapboz yapmanın sağlıklı yaşlanmayı destekleyen birçok bilişsel fayda sunduğunun farkında değildir. Uzmanlar, yapboz yapmanın hafızayı güçlendirdiğini, stresi azalttığını ve sağlıklı yaşlanmayı desteklediğini belirtiyor.

Yapbozlarla uğraşmak, beynin birden fazla alanını aynı anda çalıştırarak yaşlandıkça zihinsel keskinliği korumaya yardımcı olabilir. Peki, yapboz zihinsel keskinliği nasıl koruyabilir? Farkındalık pratiği yapmak için nasıl faydalı olabilir?

Bilişsel sağlığı destekler

Yapboz yapmak, görsel işleme, problem çözme, ince motor koordinasyonu ve hafıza gibi beynin birden fazla alanını aynı anda harekete geçirir. Bu sürece, beynin her iki yarım küresinin birlikte çalışarak sinir bağlantılarını güçlendirmesi anlamına gelen 'bilateral entegrasyon' denir.

Zihinsel olarak uyarıcı aktivitelerle düzenli olarak meşgul olmanın, yaşlandıkça bilişsel gerilemeyi azaltma ile ilişkili olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Alzheimer ve demans uzmanı Joel Salinas: "Düzenli olarak zihinsel olarak uyarıcı aktivitelerle meşgul olmak, bazen ‘bilişsel rezerv’ veya ‘bilişsel dayanıklılık’ dediğimiz şeyi geliştirebilir. Bu, beynin yaşa bağlı değişikliklere veya hastalıklara karşı daha uzun süre telafi edebilme yeteneğine sahip olabileceği anlamına gelir” açıklamasında bulundu.

Yaşlı yetişkinler, Alzheimer ve demans gibi bilişsel hastalıklar açısından daha yüksek risk altındadır. Yapbozlar, beyin sağlığını desteklemek ve bu riskle mücadele etmek için kullanılan yaygın bir eğlence aktivitesidir. Nörolog Dr. Rhonda Voskuhl’a göre, yapılan araştırmalar 50 yaş üstü kişilerden uzun yıllar boyunca yapboz yapanların genel bilişsel testlerde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur.

Duygusal ve ruhsal sağlığı destekler

Bilişsel sağlığı desteklemenin yanı sıra, yapbozlar ruhsal sağlık için de fayda sağlar. Bazıları için yapbozlar, sakinleştirici ve meditasyon benzeri bir etki sunar. Stres faktörlerinden uzaklaşıp dikkati ana odaklamak, kaygıyı azaltabilir ve rahatlama sağlayabilir. Bu aktivite hem yatıştırıcı hem de farkındalık geliştirici bir deneyimdir. Ayrıca tamamlandığında kişiye başarı hissi verir.

Yapbozlar ruh halini de yükseltebilir. Ruh hali ve bilişsel sağlık birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğundan, bu aktivite dolaylı olarak bilişsel sağlığı da destekleyebilir.

Zorluk ve yaratıcılığı teşvik eder

Beyninizi yeni zorluklar ve yaratıcılıkla meşgul etmek, yaşınız ne olursa olsun çok önemlidir. Yaratıcılığı geliştiren ve sınırlarınızı zorlayan hobilerle uğraşmak, yaşlandıkça ruh halinizi ve beyin sağlığınızı desteklemeye devam eder.

Yapbozlar özellikle hafıza ve odaklanma gibi becerileri güçlendirir. Ancak en büyük fayda, aktivite yeni veya giderek zorlaşan bir hal aldığında ortaya çıkar. Yeni deneyimler beyni uyum sağlamaya zorlar ve beyin hücreleri arasındaki yeni sinaptik bağlantıların büyümesini teşvik edebilir. Başka bir deyişle, aynı basit yapbozu tekrar etmek daha az fayda sağlar; beyninize en iyi egzersizi, alışık olmadığınız zorlu aktiviteler sunar.

Yapbozlar yapılandırılmış bir aktivite olmasına rağmen, parçaları bir araya getirmek yaratıcı problem çözmeyi devreye sokar ve terapötik faydalar sunar. Yapbozlar, yaratıcı çalışmanın yatıştırıcı ve bütünleştirici etkilerinden faydalanırken, kontrollü ve öngörülebilir bir şekilde el işiyle meşgul olma imkânı sunar.

Yapbozları günlük hayata dahil etme yolları

Yapbozları rutininize dahil etmek için günde veya haftada sadece 10 - 15 dakika ayırarak başlayabilirsiniz. Uzmanlar, sabahları güne başlarken ya da yatmadan önce günün stresini atarken bunun iyi bir yol olduğunu söylüyor.

Ayrıca arkadaşlarınız veya ailenizle yapboz yapmak, onları sosyal yaşamınızın bir parçası haline getirmenin eğlenceli bir yoludur. Bu aktivite sabrı teşvik ederken aynı zamanda bağ kurmayı da destekler.

Kaynak: Olivia McIntosh. "The Surprising Health Benefits of Doing Jigsaw Puzzles, According to Experts". Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/health-benefits-of-jigsaw-puzzles-11806769. (13.09.2025).