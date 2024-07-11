Pandemi ergenliği nasıl etkiledi?

Yeni yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre pandemi koşulları, birçok genç kızın ergenliğe erken girmesine neden oldu.

Pandemi ergenliği nasıl etkiledi?
Anne - Baba
Giriş: 11 Temmuz 2024 18:04 Güncelleme: 11 Temmuz 2024 18:05
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COVID-19 pandemisi, dünya genelinde birçok insanın yaşamını köklü bir şekilde değiştirdi. Ancak, bu değişiklikler yalnızca yetişkinlerle sınırlı kalmadı; genç kızlar üzerinde de önemli etkiler yarattı. Yeni araştırmalar, pandemi sırasında genç kızlarda erken ergenlik başlangıcının hızla arttığını gösteriyor.


Son iki yıl içinde, erken ergenlik başlangıcı şüphesiyle çocuk endokrinologlarına başvuran genç kızların sayısında önemli bir artış yaşandığı belirtiliyor. Journal of the Endocrine Society’de yayımlanan yeni bir çalışma, İtalya’da genç kızlarda erken ergenlik oranlarındaki artışı araştırdı.


Araştırmacılar, 8 yaşından önce meme gelişimi ve hızlanmış boy uzaması gibi erken ergenlik belirtileri gösteren kız çocuklarını geriye dönük olarak analiz etti. Ayrıca, bu çocukların kemik gelişimi, temel serum luteinizan hormon (LH) seviyeleri ve beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sonuçları da incelendi. Pandemi öncesi (Ocak 2016-Şubat 2020) ve pandemi dönemi (Mart 2020-Haziran 2021) olmak üzere iki grup oluşturuldu. İkinci grup, İtalya’daki sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemi kapsıyor ve bu dönemde fiziksel aktivitenin azalması dikkat çekiyordu.


Araştırma, pandemi sırasında erken ergenlik tanısı konulan kız çocuklarının %88,5’inin fiziksel aktivitelerini tamamen bıraktığını ve günlük ortalama iki veya daha fazla saat elektronik cihaz kullandığını gösteriyor. Ayrıca, pandemi sırasında hızlı ilerleyen erken ergenlik tanısı konulan kızların oranı (%53,5), pandemi öncesine göre (%41,1) daha yüksek. Bu bulgular, pandemi sürecindeki yaşam tarzı değişikliklerinin erken ergenlik başlangıcını tetikleyebileceğini düşündürüyor.


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Hareketsizlik erken ergenliği tetikliyor

Pandemi öncesinde, obezite erken ergenlik başlangıcının en sık görülen risk faktörüydü. Yağ dokusu, dolaşımdaki androjenleri östrojene dönüştürerek ergenliği başlatabilir. Ancak, yeni araştırmalar, hareketsiz yaşam tarzı ve artan ekran süresinin de erken ergenliği tetikleyebileceğini gösteriyor.


Yüksek vücut kitle indeksi (BMI), erken ergenliğin tek nedeni olmasa da önemli bir faktör olabilir. Dr. Wendie Trubow, vücuttaki yağ dokusunun dolaşımdaki androjenleri östrojene dönüştürdüğünü ve bunun da ergenliği başlatabileceğini belirtiyor. Ancak, bu yeni araştırmalar, hareketsiz yaşam tarzı ve artan ekran süresinin de önemli tetikleyiciler olduğunu öne sürüyor.


Bu bulgu, sadece istatistiksel bir veri olmanın ötesinde, genç kızların yaşamlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Erken ergenlik, kız çocuklarının sosyal ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, fiziksel olarak akranlarından daha hızlı gelişen çocuklar, kendilerini izole ve dışlanmış hissedebilirler. Dr. Trubow, erken ergenliğin genç kızların duygusal ve sosyal gelişiminde büyük zorluklar yaratabileceğini belirtiyor. Fiziksel olarak erken gelişen kız çocukları, akranlarından farklılaşarak sosyal izolasyon yaşayabilir ve bu da onların özgüvenlerini olumsuz etkileyebilir.


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Erken ergenliği önlemek mümkün mü?

Genetik faktörler kontrol edilemese de, bazı risk faktörlerini kontrol altında tutmak mümkün. Uzmanlar, vücut kitle indeksi ve pandemiyle ilgili yaşam tarzı değişiklikleri gibi faktörlerin yönetilebileceğini ifade ediyor.


Ebeveynler, çocuklarının sağlıklı ve doğal gıdalar tüketmesini teşvik etmeli ve fiziksel aktiviteyi desteklemeli. Ancak, aşırı egzersizin de ergenliği geciktirebileceği unutulmamalı; bu nedenle dengeli bir yaklaşım benimsenmeli. Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Trubow, ebeveynlerin çocuklarının dengeli beslenmesine ve düzenli fiziksel aktivite yapmasına önem vermesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, çocukların ekran başında geçirdiği süreyi sınırlamak da erken ergenlik riskini azaltmada yardımcı olabilir.


Bu araştırma, COVID-19 pandemisi sırasında genç kızlarda hızlı ilerleyen erken ergenlik oranında %12’lik bir artış olduğunu ortaya koydu. Bu durum, erken ergenliğin kız çocuklarının fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini gösteriyor. Pandemi gibi öngörülemeyen faktörler her zaman kontrol edilemese de, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve genç kızların zihinsel sağlığını desteklemek, sağlıklı gelişim için kritik öneme sahip. Araştırma, ebeveynlere çocuklarının sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmanın ve onları desteklemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.




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