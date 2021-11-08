Pancarlı tarator nasıl yapılır?

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

4 orta boy pancar, 500 gr

250 gr süzme yoğurt

4 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı tuz

7 - 8 dal maydanoz

Yapılışı:

*Pancarları yıkayıp kurulayın, Önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile kaplayarak fırın tepsisine alın. 200 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı geçince kabuklarını soyup üç tanesini rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Rendelenmiş pancarlar tamamen soğuyunca süzme yoğurt, tahin, ezilmiş sarımsak ve tuzu ilave edip karıştırın.

*Maydanozu yıkayıp kurulayarak doğrayın, kalan bir pancarı da minik küpler halinde doğrayın. Taratoru servis tabağına alın, üzerine doğranmış pancar ve maydanozu serpiştirin. Tüketene kadar üzeri kapalı olarak buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...