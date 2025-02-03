Oxford Çocuklarda Yılın Kelimesi Nezaket

Oxford Üniversitesi Yayınları, Çocuklarda Yılın Kelimesi'ni açıkladı. Yapay zeka, çatışma ve nezaket kelimelerinden hangisi öne çıktı? Merak edenler için, çocukların geçtiğimiz yıl en çok kullandığı kelime!

Oxford Çocuklarda Yılın Kelimesi Nezaket
Yaşam
Giriş: 03 Şubat 2025 11:00 Güncelleme: 03 Şubat 2025 11:02
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Çocuklarda Yılın Kelimesi’ni seçme geleneğini hayata geçiren Oxford Üniversitesi Yayınları bünyesindeki sözlükbilimciler, yayıncılar ve editörler; on yılı aşkın bir süredir çocukların dilindeki, sözcük dağarcıklarındaki ve kendilerini ifade etmelerindeki değişiklikleri izliyor ve çocukların gelişen dil kullanımına ilişkin içgörüler sağlıyor.


Oxford çocuklar için yılın kelimesi

Oxford Üniversitesi Yayınları her yıl, çocukların dilindeki trendleri ve bunun çocukların o yıl siyasetten iklim değişikliğine ve kültürel etkinliklere kadar çeşitli konulara olan ilgilerinin nasıl şekillendiğini inceleyen Çocuklarda Yılın Kelimesi dil raporunu yayınlıyor. Kuruluş, bu analizin bir parçası olarak çocukların son 12 ay boyunca önemli olduğunu düşündükleri sözü de yılın çocuk kelimesi olarak duyuruyor. 2024 yılının Oxford Çocuk Yılın Kelimesi "Nezaket" olarak duyuruldu.


Oxford Children's Word of the Year 2024 raporu, çocukların kelime seçimini etkileyen olayları araştırıyor ve çocukların zaman içinde dil kullanımı ve farkındalığındaki kalıplar hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Rapora göre geçtiğimiz yıl çocukların yüzde 61'i "nezaket" kelimesini tercih ederken, bunu dörtte biri "yapay zeka" kelimesini kullanmayı tercih etti. Yüzde 7'lik küçük bir oran ise "çatışma" kelimesini kullandı.


Çocuğun dili, dilin dünyası
Çocuğun dili, dilin dünyası

Önceki yıllarda Oxford çocuklar için yılın kelimesi


Oxford Çocuklar için Yılın Kelimesi için önceki yılların seçimleri şöyle:


  • İklim değişikliği (2023)

  • Kraliçe (2022)

  • Kaygı (2021)

  • Koronavirüs (2020)

  • Brexit (2019)

  • Plastik (2018)

  • Trump (2017)

  • Mülteci (2016)

  • #hashtag (2015)

  • Minion (2014)


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Çocuklarla felsefe
Çocuklarla felsefe

Atatürk'ün çocuklarla ilgili söylediği sözler

Mustafa Kemal Atatürk, çocukları ulusun geleceği olarak görmenin yanında çocukların saygı duyulması gereken bireyler olduğu bilincini getirmeye gayret etmişti. Çocuklara olan sevgisini hatırlayarak, Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözleri derledik.

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"Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır."
"Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır."
"Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir."
"Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız."
"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."
"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir."
"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."
"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."




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