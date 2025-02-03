Oxford Çocuklarda Yılın Kelimesi Nezaket

Çocuklarda Yılın Kelimesi’ni seçme geleneğini hayata geçiren Oxford Üniversitesi Yayınları bünyesindeki sözlükbilimciler, yayıncılar ve editörler; on yılı aşkın bir süredir çocukların dilindeki, sözcük dağarcıklarındaki ve kendilerini ifade etmelerindeki değişiklikleri izliyor ve çocukların gelişen dil kullanımına ilişkin içgörüler sağlıyor.

Oxford çocuklar için yılın kelimesi

Oxford Üniversitesi Yayınları her yıl, çocukların dilindeki trendleri ve bunun çocukların o yıl siyasetten iklim değişikliğine ve kültürel etkinliklere kadar çeşitli konulara olan ilgilerinin nasıl şekillendiğini inceleyen Çocuklarda Yılın Kelimesi dil raporunu yayınlıyor. Kuruluş, bu analizin bir parçası olarak çocukların son 12 ay boyunca önemli olduğunu düşündükleri sözü de yılın çocuk kelimesi olarak duyuruyor. 2024 yılının Oxford Çocuk Yılın Kelimesi "Nezaket" olarak duyuruldu.

Oxford Children's Word of the Year 2024 raporu, çocukların kelime seçimini etkileyen olayları araştırıyor ve çocukların zaman içinde dil kullanımı ve farkındalığındaki kalıplar hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Rapora göre geçtiğimiz yıl çocukların yüzde 61'i "nezaket" kelimesini tercih ederken, bunu dörtte biri "yapay zeka" kelimesini kullanmayı tercih etti. Yüzde 7'lik küçük bir oran ise "çatışma" kelimesini kullandı.

Önceki yıllarda Oxford çocuklar için yılın kelimesi

Oxford Çocuklar için Yılın Kelimesi için önceki yılların seçimleri şöyle:

İklim değişikliği (2023)

Kraliçe (2022)

Kaygı (2021)

Koronavirüs (2020)

Brexit (2019)

Plastik (2018)

Trump (2017)

Mülteci (2016)

#hashtag (2015)

Minion (2014)