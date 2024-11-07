1991 yılında başlatılan ortak alfabe çalışmalarının ardından Türk Şûrası tarafından 1993'te Antalya'da yapılan toplantıda Türkî Cumhuriyetlerin alfabelerine Q, X, W, Ň, Ä harflerinin eklenmesi ortak karar olarak kabul edilmişti.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından da benimsenen bu karar, uygulandığı takdirde (inceltme ve vurgu işaretli harfler hariç) 34 harfli bir alfabe Türk dünyasının önemli bir bölümünde yürürlüğe girmiş olacaktır. Ortak alfabe, Türk devletleri arasında dilsel birliği sağlamanın yanı sıra kültürel bağları derinleştirmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, mevcut 29 harfli alfabesini kullanmaya devam ederken, diğer Türkiye Cumhuriyetleri arasında Latin alfabesine geçiş süresi hız kazanacak. Ortak alfabenin uygulanmasıyla Türk devletleri arasındaki iletişim daha kolay sürdürülecek. Bu, kültürel bağları da kuvvetlendirmesi hedefleniyor.

Ortak Türk Alfabesinde kaç harf var? Ortak Türk Alfabesinin okunuşları nasıl?

Ortak Türk Alfabesi, 34 harften oluşmaktadır. Türk dünyası ortak alfabede Türkiye’de kullanılmayan 5 harf (Ä, N, U, Q, X) yer almaktadır. 34 harfli Türk alfabesinde harflerin okunuşu şu şekildedir:

Ä - Telaffuz: æ

Ň - Telaffuz: ŋ

Ŭ - Telaffuz: Uwo

Q - Telaffuz: kû

X - Telaffuz: eks

Ortak Türk Alfabesini hangi ülkeler kullanacak?

Ortak Türk Alfabesini kullanacak ülkeler arasında; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, K.K.T.C. ve Özbekistan yer alıyor.

Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Ortak Alfabe, 2026 yılında kullanılmaya başlayacak.

Kaynak: "Ortak Türk alfabesini kullanacak ülkeler." Şuradan alındı: https://www.tdpb.org.tr/post/ortak-t%C3%BCrk-alfabesini-kullanacak-%C3%BClkeler.

Vikipedia. "Ortak Türk alfabesi". Şuradan alındı: https://tr.wikipedia.org/wiki/Ortak_T%C3%BCrk_alfabesi#:~:text=Ortak%20T%C3%BCrk%20Alfabesi%2C%20T%C3%BCrk%20dillerindeki,olmas%C4%B1na%20ra%C4%9Fmen%20b%C3%BCy%C3%BCk%20oranda%20%C5%9Fekillenmi%C5%9Ftir.