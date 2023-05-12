Orman meyveli kremalı milföy

Orjinaline Danish Pastry olarak adlandırılan kremalı milföyleri dilediğiniz orman meyveleriyle hazırlayabilirsiniz…

Servis: 8 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

4 adet dikdörtgen milföy hamuru

Krema malzemeleri:

100 gr krem beyaz peynir veya labne

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 küçük limonun rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilya

100 gr yaban mersini

100 gr frambuaz veya redberry

1 yumurta

8 adet çilek

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Kreması için; Krem peynir, toz şeker, yumurta sarısı, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı derin bir kaba alarak mikserle iyice çırpın.

*Her bir milföy hamurunu uzunlamasına dört eşit parça olacak gibi şeritler halinde bıçakla kesin. İki şeritin ucunu bir cm üst üste gelecek gibi birleştirip sabitleyin, her iki ucundan tutarak ters yönde kıvırın. 3 cmlik bir ucunu tezgaha bastırıp kalan bölümü etrafına dolayın (ortasını kuş yuvası gibi bırakıyoruz). Milföyün ortadaki bölümüne çatalla hafifçe bastırarak pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin, ortalarındaki bölüme kremadan birer tepeleme tatlı kaşığı pay edin. Üzerlerine 6 - 7 adet yaban mersini, frambuaz veya redberry yerleştirin.

*Yumurtayı iyice çırparak fırça yardımıyla millföylerin kenar bölümlerine sürün.

*180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra yaban mersini, redberry ve çilek ile süsleyerek üzerlerine pudra şekeri serpin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…