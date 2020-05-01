Online market alışveriş uygulamaları

Telefonunuzdan market alışverişi yapmak artık daha çok tercih ediliyor. İşte online market alışverişi yapabileceğiniz uygulamalar...

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Online mutfak alışverişi yapabileceğiniz uygulamalar

istegelsin

2017 yılında faaliyete giren bu uygulama, steril depolama, ürün çeşitliliği ve teslimat hızı ile çok memnun kalacağınız bir alışveriş uygulamasıdır.

 

getir

Ara yüzü sayesinde oldukça kolay bir kullanıma sahip getir, oldukça kaliteli bir hizmete sahip. Gönderim ücreti ise 4,90 tl.

 

banabi

Yemeksepeti'nin yan firması olan banabi, hızlı teslimat sunuyor ve gönderim ücreti 2,50 tl.

 

Migros Sanal Market

Migros Sanal Market uygulaması cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor, gönderim ücreti ise 5,90 tl.

 

Tazedirekt

Sağlıklı beslenme fikriyle ortaya çıkan Tazedirekt, steril depolaması ile öne çıkıyor. Sebze ve meyvelerin en tazesini ve organiklerini bulabileceğiniz bu uygulamanın gönderim ücreti 5,90 tl.

 

ORGANİK ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK SİTELER

 

CarrefourSA Online Market

Migros'tan sonra CarrefourSA'da onlie alışveriş pazarına giriş yaptı. Gönderim ücreti ise 4,90 tl.

 

A101

Ucuz ürün mantığıyla ortaya çıkan A101, aynı mantığı online alışveriş uygulamasında da devam ettiriyor. Bu uygulamanın bir olumsuz yönü ise siparişlerinizi kargoyla gönderiyor olması, bu sebeple ürünlerinizi en az 1 iş günü beklemek durumunda kalıyorsunuz.

 

bakkaldan

Bu uygulama çevredeki anlaşmalı bakkallarla gönderim sağlıyor. Size en yakın bakkalları gösteriyor ve bu bakkallardan alışveriş yapmanızı sağlıyor. Online ödeme ve kredi kartı seçenekleri de bulunuyor.

 

EVDE EGZERSİZ UYGULAMALARI

 

YunusOnline

Geniş ürün yelpazesi ve özel kampanyalarıyla bu uygulama da oldukça dikkat çekiyor.

 

happy.com.tr

Happy marketler zincirinin online alışveriş uygulaması sayesinde uygun fiyatlı ürün seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz. Online ve kapıda ödeme seçenekleri de bulunuyor.

 

Macrocenter

Birçok gıda ürününe hızlı ve taze bir şekilde ulaşmanızı sağlayan bu uygulamada siparişinizin teslim edileceği gün ve saati de seçebilme imkanı sunuluyor. Ürün çeşitliliği ile de oldukça dikkat çeken Macrocenter uygulamasında gönderim ücreti bulunmamaktadır.

 

EVDE ÇALIŞANLAR İÇİN VERİMLİLİĞİ ARTIRAN UYGULAMALAR

 

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