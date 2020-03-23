Evde çalışanlar için verimliliği artıran uygulamalar

Evde çalışanların günlerini planlamaları ve verimli olabilmeleri içi yardımcı olan uygulamaları sizler için derledik...

Evden çalışmak ciddi bir kararlık ve iyi bir zamanlama gerektirir. Günü planlarken zamanı iyi kullanabilmek, en verimli olduğunuz koşulları bulabilmek ve işinize yarayacak küçük yardımcılar bulmak önemlidir. İşte bu koularda size yardımcı olabilecek birkaç uygulama biliyoruz:

Zamanınızı doğru kullanın: Toggl

Evden çalışmanın en zorlayıcı ve en önemli detayı zamanı doğru kullanabilmektir. Toggl uygulaması da bu konuda en çok tercih edilen uygulamadır. Kağıt üzerindeki notlarınızı, plan ve projelerinizi, görevlerinizi bu uygulama sayesinde sanal ortama taşıyabilirsiniz. Böylelikle hangi işe ne kadar zaman ayırdığınızı görebilir, işlerinizi daha düzenli bir halde yönetebilirsiniz. Ücretsiz ve premium halinde iki ayrı üyelik sistemi olan bu uygulamaya Android ve iOS üzerinden ulaşabilirsiniz.

Üretkenliğinizi artırın: Trello

Trello uygulaması sayesinde yaptığınız ve yapacağınız işleri, hedeflerinizi aynı ekranda görebilir ve organize edebilirsiniz. Diğer uygulamalardan farklı olarak Trello, çok daha basit bir ara yüze sahiptir. Google Drive ve Dropbox ile uyumlu çalışıyor ve kullanıcıların Slack, Salesforce gibi online çalışma ortamlarına erişimlerini sağlıyor. Trello uygulaması ücretsiz olup, kullanabilmek için trello.com adresine girip üyelik hesabı açmanız ardından karşınıza çıkan panoda projenize isim vermeniz yeterli oluyor. Trello, panolar, listeler ve kartlardan oluşan 3 bölüme sahiptir. Ekip olarak çalışılan projelerde ise kimin hangi işleri yapması gerektiğini organize edebilirsiniz.

Parolalarınızı unutmayın: Lastpass

Evden çalışırken kullandığınız birçok uygulama ve platformlar olur ve bunların şifrelerini düzenlemek ve hepsini tek bir yerde güvenli bir şekilde tutmak size oldukça fazla zaman kazandırır. Lastpass, hatırlamanız gereken bütün kredi kartı, site ve uygulama hesaplarınızın giriş bilgilerini ve parolalarını güvenle bünyesinde tutar. Ücretsiz olan bu uygulama aynı zamanda sağlam bir şifre üreticisidir.

Notlarınızı organize edin: Bear

Bilgisayar ya da kağıtlara aldığımız notları düzenlemek ve bir araya getirmek hep zor bir iş olmuştur. Bear uygulaması ise notlarınızı düzenli olarak buraya alabilmeniz için birkaç özel fonksiyona sahip. iOS ve macOS işletim sistemleri için geliştirilen bu uygulamada not alırken, yazıları italik, altı ve ortası çizgili yapabilir, başlıklarda 'header' kullanabilir, metinlerinize görseller ve linkler ekleyebilir, herhangi bir notu etiketleyebilir, PDF ve JPEG dahil olmak üzere birçok biçimde dışarı aktarabilirsiniz.

Dinlenin: Headspace

Evde çalışmanın bir diğer zorluğu da, normalde rahat ettiğiniz bir ortamda sürekli olarak üretim halinde olmak ve buna uyum sağlayabilmektir. İşte Headspace uygulaması burada imdadınıza koşuyor. İlk 10 gün sadece 10 dakika ayırarak yapacağınız meditasyon uygulaması, daha sonradan size en uygun meditasyonlarla devam ediyor. Siz de bu sayede işinizi yaparken dinlenmeniz gereken zamanı da atlamamış oluyorsunuz.

Uykunuzu iyi alın: Noisli

Erken kalkan yol alır, demişler. Evde çalışmakta da bu önemlidir. Erkenden kalkıp kahvaltınızı edip, sabah rutininizi gerçekleştirip işin başına geçmek rahatlamanızı ve daha verimli olmanızı sağlar. Bunun için de güzel bir uyku gerekir. Noisli, akşam yatağa yattığınızda arka planda sizi rahatlatacak seslerle uykuya dalmanızı sağlar. İsterseniz farklı ses kombinasyoları da yapabiliyorsunuz.

Yapılacaklar listesi hazırlayın: Any.DO

Any.DO, ister yazarak ister ses komutlarıyla, önceliklerini belirleyebileceğiniz ve alarm kurabileceğiniz kapsamlı bir yapılacaklar listesi hazırlamanızı sağlayan bir uygulamadır.

Kartvizitler kaybolmasın: ABBYY Business Card Reader

Bu uygulama sayesinde, çalışanlar kartvizitlerini dijital ortama güvenle aktarabiliyor ve ihtiyaç olduğunda buradan ulaşılabiliyor. İstediğiniz şirket veya çalışanın kartvizitine buradan ulaşabilmek mümkün.