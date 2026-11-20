Sean Connery (1962–1971 | 6 resmi Bond filmi)

Bond olmaktan sıkıldı, geri dönmesi için servet teklif edildi. Karakterle özdeşleşmekten ve yapımcılarla yaşadığı anlaşmazlıklardan yorulmuştu. Diamonds Are Forever filmi için kendisine 1 milyon doların üzerinde bir ücret, haftalık ödeme ve seçtiği iki filmin finanse edilmesi teklif edildi. İskoç asıllı Connery, teklifin ardından kazandığı parayı, İskoçya'da eğitim faaliyetlerini destekleyen Scottish International Education Trust’a bağışladı.

George Lazenby (1969 | 1 resmi Bond filmi)

Sekiz filmlik sözleşmeyi bir filmden sonra reddetti. İki büyük pişmanlık yaşadı. Menajeri Bond'un modasının geçeceğini söylemişti. Bu tavsiyeye uydu ve kendisine sunulan sekiz filmlik sözleşme teklifine rağmen, bir filmden sonra bıraktı. Bond'un kusursuz görünümüyle zıt olarak, filmin Londra galasına sakallı ve daha hippi bir imajla katılması yapımcıları kızdırdı.

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Roger Moore (1973–1985 | 7 resmi Bond filmi)

Kendisinden genç Bond kızlarıyla oynamak onu rahatsız etti. Son Bond filmi A View to a Kill sırasında başrol kadın oyuncunun kendi torunundan genç görünmeye başladığını söyleyerek karakteri bırakma zamanının geldiğini ifade etti. Daniel Craig'in yer aldığı Bond filmini değil ama Craig’in oyunculuğunu beğendiğini söyledi. Bond setlerinde rol arkadaşı Q’nun repliklerini değiştirir, ona şaka yapmayı severdi.

Timothy Dalton (1987–1989 | 2 resmi Bond filmi)

Bond hakkında konuşmak istemeyen Dalton, Bond oyuncularının bu rolle bir şekilde hapsoldukları yönünde yorum yapmıştı. Üç filmden fazlasını hiçbir zaman istemedi. Diğer Bond oyuncularıyla pek yakın değildi. Sean Connery ile bir tuvalette karşılaştığını, ancak birbirlerini tanıdıklarına dair bir işaret vermediklerini anlattı.

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Pierce Brosnan (1995–2002 | 4 resmi Bond filmi)

Brosnan’ın 4. filmi Die Another Day (Başka Gün Öl), gişede o güne kadarki en yüksek hasılatı elde etti. Eşi Keely’e "Hayalindeki evi yaptırabilirsin, bir film daha yapıyorum" dedikten sonra, yapımcılar 5. filmden vazgeçti. Seriyi sıfırlamaya kararı verildi. Brosnan’ın yaşı, yeni hikayeye uymuyordu. Oyuncu, Bond'dan ayrılınca özgürleştiğini hissettiğini ifade etti.

Daniel Craig (2006–2021 | 5 resmi Bond filmi)

"Bir Bond filmi daha yapacağıma bileklerimi keserim" dedi. 2015'te Spectre çekimlerinden iki gün sonra Time Out'a verdiği röportajda bu sert yanıtı verdi ama röportajdan birkaç yıl sonra, ikna edildi. Seriye veda ettiği No Time to Die dönemi yaptığı açıklamalarda çekimlerini bacağı kırık bir şekilde, fiziksel ve mental olarak çok yorgun bir halde tamamladığını, röportajı verirken tamamen tükenmiş durumda olduğunu belirtti.

Casino Royale çekimlerinde ön dişi kırıldı. Quantum of Solace sırasında sağ eli kalıcı zarar gördü ve yüzüne sekiz dikiş atıldı. Spectre çekimlerinde bacağı kırıldı ama ameliyat olup dokuz ay ara vermek yerine biyonik bacak desteğiyle çekimlere ve kendi aksiyon sahnelerine devam etti. Craig, No Time to Die filminde Bond'un ölmesini de kendisi istedi. Karakterin sonunun duygusal bir ağırlık taşımasını ve hikâyesinin anlamlı biçimde tamamlanmasını istiyordu.

(Görsel: Invision, AP)