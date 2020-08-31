Online beyin fırtınası için 3 teknik

Pandemi sürecinde kaçınılmaz uygulamalardan biri online toplantı. Online toplantılardan en iyi verimi almanın 3 yoluna odaklandık.

Online beyin fırtınası için 3 teknik
Yaşam
31 Ağustos 2020 Pazartesi

Bütün dünyada, Covid-19 önlemleri çerçevesinde birçok şirket için “uzaktan çalışmak” kaçınılmaz hale geldi. “Sabah 9 - akşam 6” ezberi bozulurken, yeni fikirler ve problemlere çözümler online toplantılarda aranıyor. Online toplantılardan en iyi verimi almak için önerilen 3 tekniğe odaklandık:


1- “Evet ve” tekniği

Yaratıcılık konusunda çalışan ve dünyaca tanınan pek çok markaya danışmanlık yapmış Cyriel Kortleven’in tekniği. Toplantının başında katılımcılardan, 5 dakika boyunca önerilen fikirleri eleştirmemeleri isteniyor. Bunun yerine her katılımcı, “Evet ama” diye itiraz etmeden “Evet ve” diye söz alıyor ve öneriyi geliştirecek yeni bir fikir ortaya koyuyor.

Amaç: Fikirler öldürülmüyor, derinleştiriliyor.

Avantaj: Eleştirilmeyeceklerini bilen katılımcılar özgürce fikir üretiyor. Maksimum fikir toplanması mümkün oluyor. Ayrıca ekip üyeleri paslaşmayı, birbirini desteklemeyi pratik yaparak öğreniyor.


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2- ... bu problemi nasıl çözerdi?

Yine Cyriel Kortleven’in önerdiği metot, konunun içeriğine uygun farklı kişilikler seçmeyi ve onların soruna bakış açılarını tahmin etmeyi içeriyor.

-Yedi yaşındaki bir çocuk bu problemi nasıl çözerdi?

-Steve Jobs çözüm bulmak için ne yapardı?

-Google aynı durumda olsaydı ne yapardı?


3- Brainwriting

Yönetim Danışmanı Bernd Rohrbach’ın 1968’de “6-3-5 Metotu” ismiyle ortaya koyduğu teknik: Brainwriting. İşyerlerinde toplantılarda uygulanan bu teknik, 5 dakika boyunca bir kâğıda 3 fikir yazıp süre sonunda yanındakine vermeyi ve bu üç fikri okuyanın yeni üç fikir daha ortaya koymasını içeriyordu. 6 kişilik bir toplantıda 30 dakikanın sonunda 6 sayfa toplanıyor ve yeni fikirler değerlendirmeye alınıyordu. Kimi ekipler brainwriting’i online toplantılar sırasında uygulamaya çalışıyor. Katılımcılar üç dakikada iki fikir yazıyor ve yazdıklarını ekranda yanında duran kişiye diğerlerinin görmeyeceği biçimde ulaştırıyor. Her katılımcının fikri, diğer katılımcıların fikirleriyle geliştiriliyor. Her katılımcı, diğer katılımcıların fikirlerine katkıda bulunmuş oluyor.


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