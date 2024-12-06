Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti

Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmeliğe göre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerinin kıyafetlerine dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. İşte detaylar...

Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti
Anne - Baba
Giriş: 06 Aralık 2024 00:46 Güncelleme: 06 Aralık 2024 00:46
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Resmi Gazete'nin resmigazete.gov.tr'de yayınlanmasının ardından velileri ve öğrencilerin dikkatini çekecek bir karar dikkatleri çekti. "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 9216)" başlığı ile yayınlanan yönetmelik kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti; okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayınlanacak. Buna ek olarak belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.


Yayınlanan yönetmelikte "Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamaz" maddesi ise artık özel günler için kıyafet alınamayacağını, okulların böyle bir talepte bulunamayacağını gösteriyor.


İşte yayınlanan yönetmelikteki diğer başlıklar ve maddeler:


"Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetini giymeye devam edebilir.


Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı Kanunda yer alan genel ve özel amaçlar ile temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olmalıdır.


Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyer.


Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik, laboratuvar ve işyerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyer.


Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilir.


Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik olarak okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapılamaz.


Bu maddenin uygulanmasına dair ve okul kıyafeti ile ilgili diğer hususları içerir usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.


MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden; ortaokul öğrencilerine 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, lise öğrencilerine 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır."


MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."



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