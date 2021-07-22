Okulda öğrenilenler yazın nasıl unutulmaz?

Çocuklar tatilleri dört gözle bekliyor, ebeveynler ise çocuklarının aylardır yoğun çalışmalarla öğrendikleri her şeyi unutmalarından endişeleniyorlar. Bu korkular boşuna değil, beyin, kaslar gibi, önerilen yüke uyum sağlar. Eğitimin yokluğunda, sinirsel bağlantılar yok olur. Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalara göre ortalama yüzde 25'lik bir bilgi gerilemesi yaşanıyor. (Bu rakamlar ABD'den birkaç bağımsız araştırma merkezinin sonuçlarında verilmiştir.). Online İngilizce Okulu Novakid’in öğretmenleri, metodolog Amy Krolevetska ile birlikte çocukların direnmemesi ve aksine kendilerinin devamını istemeleri için tatilde nasıl eğitim alacaklarına yönelik önerilerde bulundu.

Edutainment başarılarının tadını çıkarın

Derslerin formatını değiştirmek başarının ilk adımıdır. Popülerlik kazanan edutainment, çocuğun teknolojik cihazlarla zaman geçirmeyi arzulaması ve sizin karşı çıkmadığınız eğitim türüdür. "Edutainment" (Eğlence yoluyla öğrenme) hızla gelişen bir yöntem. Bu noktada online okulun hangi teknolojileri sunduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Uzaktan dersler sadece bir öğretmen ve öğrenci arasındaki Skype konuşması değildir. Öğretmenin cephaneliğinde sınavlar ve oyunlar var ve tematik sınavlar her zaman ezberden çok daha ilginçtir.

Kültürel programı düşünün

Eğitim sürecini heyecan verici gezilerle birleştirmek, uluslararası yaz kamplarının iyi bir geleneğidir. Pandemi bu tür etkinliklere engel oldu ancak iyileşecek hastanın ayağına doktor gelirmiş. Günümüzde, VR (sanal gerçeklik) gezileri çocukların reddetmediği bir moda haline geldi. Sanal Yürüyüş adı verilen yürüyüş sırasında öğrenci, öğretmenle birlikte sanal müzeleri ve galerileri ziyaret ediyor. Yürüyüş sırasında çocuk nesneleri ve iç mekanları dikkatlice inceleyebiliyor ve onları 360 ° döndürebiliyor. Burada tarih, sanat ve yabancı dil var (İngilizce konuşan bir öğretmen-rehber öğrenciye eşlik edebilir). Bu arada, ebeveynlerin kendilerinin kişisel ufuklarını genişletmesi ve çocukla ortak bir sohbet konusu bulması için de böyle bir “gezinti” yapmak yararlı olacaktır.

Bir program yapın ve ona bağlı kalın

Çocuklar olup bitenlerin tutarlılığını sever - zamanı yapılandıran ritüeller. Egzersizleri ritüel derecesine yükseltirseniz, yaz aylarında yapmak çok daha kolay ve daha keyifli hale gelir. Tabii ki okul saatlerinde olduğu gibi (ebeveynlerin çalışma programı tarafından gerekli olmadıkça) erken kalkmak gerekli değildir. Ama listede bekleyen işler var. Kalkıyoruz, kahvaltı yapıyoruz, online ders yapıyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz, vb. Ancak ders zamanı ayrı olarak seçilmelidir. Özellikle hareketli ve duygusal çocuklar yatmadan önce meşgul olmamalıdır, bu nedenle sabahları bir ders planlamak daha iyidir.

Motivasyon üzerinde çalışın

7 yaşından itibaren çocuklar için önde gelen aktivite bilişseldir. Ancak öğrenme süreci okul dersleri formatında inşa edilirse, bir yıl boyunca yorulan bir çocuk direnir. Çoğu zaman, yaz aylarında derse katılmayı reddetmek, zorlamaya karşı çok basit bir protestodan başka bir şey değildir. Ve bu nedenle, önce doğru motivasyonun "hissettirilmesi" gerekir. Örneğin, neden bir dil öğrenmeli? sorusunu anlaması için cevap ne kadar spesifik olursa o kadar iyi. Çocuğunuz bilgisayar oyunlarını mı yoksa çizgi romanları mı seviyor? Amaç en sevdiği oyundaki yayınları izlemek veya Marvel koleksiyonunu okumak olsun. Hedefi somut göstermek için, gerçekleşen aşamaları çıkartmalarla gösteren büyük bir başarı haritası yapabilirsiniz. Çocuklar yapılan iş miktarını görürse, bu onları her gün görevleri yerine getirmeleri için motive eder.

Değerlendirme olmayan ortam

Hepimiz "hata yapmanın sorun olmadığını" biliyoruz. Okul yılı, çocukları (ve ebeveynleri) iyi bir zihinsel organizasyonla gerginleştiren sürekli değerlendirmeyi içerir. Tatilin başında, yazın değerlendirmelerin olmadığı bir zaman olduğunu açıkça belirtebilirsiniz. Bu yeniliğin gerçeği sürecin yararına çalışacaktır. Önemli bir nokta da, tatillerde hızlı ilerlenmemesi ve gelecek yılın programının çocukla çalışılmamasıdır. Aksi takdirde, çocuk sonbaharda öğrenmekle ilgilenmeyecek, rahatlayacak ve devamında geride kalmaya başlayacaktır. Yani bir sonraki sınıf için müfredat yok. Çocuğunuz belirli bir konuyla ilgileniyorsa, derinlemesine onun üzerine gitmek çok daha yararlıdır, ancak bu okul programı dışında olmalıdır. Tüm verileri bilgisayarınıza kaydedebilir ve gerektiğinde açabilirsiniz ama birçok konuda, özellikle yabancı dillerde bu işe yaramaz. Amerikalı psikologlar, yaz tatillerinde bilgi kaybı anlamına gelen yaz kaydırağı terimini kullanırlar. Artık kötü şöhretli "inişten" nasıl kaçınacağımızı ve nasıl ilerleyeceğimizi biliyoruz!