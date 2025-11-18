Çocuklardan öğreneceğiniz şeyler var!

Her gün yeni bir başlangıç

Çocukken yaz tatili ne kadar uzun sürerdi hatırlasanıza… Her yeni bir gün nasıl da yeni bir maceraya açık olurdu. Çocuklar bir gün öncesinin dert ve tasalarını biriktirmezler, her gün yeniden başlarlar. Siz de öyle yapmayı deneyin.

Yaratıcı işler hem eğlenceli hem de faydalıdır

Resim yapmak, oyun hamurları ile oynamak ya da kumdan kaleler yapmak. Yetişkinlerin artık unuttuğu bu aktiviterler size eğlenmek için paraya ya da kalabalığa ihtiyacınız olmadığını hatırlatacak.

GÜNCEL Çocuk olmak ne güzel şey!

Cesur ol!

Yüksek sesle şarkı şöyle. Canın istediğinde dans et. Tıpkı bir çocuk gibi sınırsızca yaşayınca hayat da size bilmediğiniz yeni tecrübeler sunar.

Her gün gülün

Gülmediğiniz bir gün olmasın. Çocukların ne kadar kolay güldüklerini izleyin ve onlara katılın.

Aktif olun

Hayatımızın çoğunu ofiste oturarak geçiriyoruz. Ve bu da sınırlarımızın hızla daralmasına sebep oluyor. Oysaki fiziksel olarak aktif olduğunuzda sadece daha iyi hissetmekle kalmayacak aynı zamanda oyun oynamanın zevkini yeniden keşfedeceksiniz.

Arkadaşlarınıza zaman ayırın

Çocuklar arkadaşları ile oyun oynamaktan inanılmaz keyif alırlar. Ve yeni bir ortama girdikleri zaman oyun sayesinde kolayca arkadaş bulurlar. Siz de kalabalığın daha eğlenceli olduğunu kabul edin ve uzun zamandır aramadığınız o arkadaşlarınızı arayın.

Kahraman olun Büyüdükçe kahramanlarımızdan uzaklaşırız. Aman unutmayın sizin de başardıklarınız çok değerli. Hadi şimdi tekrar kendi kendinizin kahramanı olun. ÇOCUKLU HAYAT Oğlu olan anneler için 8 altın kural ÇOCUKLU HAYAT Hoşgeldin kardeşim! Yaralar onur belgesidir Acılarımızı ya da geçmişten yaralarımızı saklamak yerine onlarla gurur duymalıyız. Tıpkı kabuk tutan dizini gururla arkadaşlarına gösteren çocuklar gibi. Yeni şeyler deneyin Çocuklar yeni oyunlardan korkmazlar. Biz ise güvenli çevremizin dışına çıkmak istmeyiz. Oysa ki yeni maceralar bizi canlı tutar. Küçük şeyleri fark edin Belki bir kuş sesi ya da kumda yürüyen bir böcek, ufak detaylar hayatı anlamlı kılar, onları fark edin.