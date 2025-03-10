Öğrencilere telefon yasağı fayda getirdi

Avustralya’daki telefon yasağı sonrasında yapılan incelemede, öğrenci davranışlarında önemli gelişmeler tespit edildi.

Güney Avustralya, ulusal çapta en sıkı mobil telefon yasağına sahip. Bu yasak, teneffüsler de dahil tüm gün boyunca telefonların kapalı ve ulaşılabilir olmamasını gerektiriyor. Yasağa ilişkin 12 aylık inceleme, öğrenci davranışlarında önemli iyileşmeler olduğunu ortaya koydu. Telefon yasağıyla birlikte anti-sosyal davranışlar azaldı ve elektronik cihazlardan kaynaklanan ciddi olaylarda azalma oldu.

Okul idarecilerinin %93'ü, personelin telefonlarla ilgili sorunları takip etmek için harcadığı sürede azalma olduğunu bildirirken, çoğu personel ve veli öğrencilerin odaklanma süresinin arttığını ve teneffüslerde daha olumlu etkinliklerde bulunduğunu ifade etti.

Çocuğunun sosyal medya kullanımı konusunda endişe duyan velilerin %77’si yasağın olumlu etkileri olduğunu söylerken, bu konuda endişesi olmayan velilerde bu oran %61 oldu.

Öğrencilere teneffüslerde ne yaptıkları sorulduğunda, en çok diğerleriyle sohbet etme, gezinme ve spor/oyun oynama gibi aktiviteler ön plana çıktı.

Yasak kapsamında, 2025 yılından itibaren öğrencilere çevrimiçi güvenlik, uygunsuz etkileşim riskleri ve destek arama stratejileri hakkında güncellenmiş eğitimler verilecek. Böylece dijital güvenlik ve cihazların uygun kullanımı konusundaki bilinçleri artırılacak.

Hükümetin bir yıllık değerlendirmesi kapsamında ebeveynler, personel ve öğrencilerle yapılan bir ankete 3.000’den fazla kişi katıldı. Ankete göre:

İdarecilerin %93’ü ile öğretmenlerin %79’u, öğrencilerin telefon/sosyal medya sorunlarını takip etmek için harcadığı sürede azalma olduğunu bildirdi.

İdarecilerin % 83’ü ile öğretmenlerin %75’i, teneffüslerde daha olumlu etkinlikler yapıldığını belirtti.

İdarecilerin %76’sı ile öğretmenlerin %70’i, ders sırasında artan odaklanma ve katılım olduğunu aktardı.

İdarecilerin %75’i ile öğretmenlerin %64’ü, okullarda cihazlarla ilgili ciddi olayların daha az yaşandığını ifade etti.