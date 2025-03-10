Öğrencilere telefon yasağı fayda getirdi

Avustralya'da 1 yıldan fazla süredir uygulanan sıkı telefon yasağı sonucunda okullardaki öğrenci davranışlarında önemli iyileşmeler kaydedildi. Cep telefonu olmadan vakit geçirmenin çocuklara ve gençlere faydaları rakamlarla ortaya kondu.

Öğrencilere telefon yasağı fayda getirdi
Anne - Baba
Giriş: 10 Mart 2025 15:21
ABONE OL

Avustralya’daki telefon yasağı sonrasında yapılan incelemede, öğrenci davranışlarında önemli gelişmeler tespit edildi.


Güney Avustralya, ulusal çapta en sıkı mobil telefon yasağına sahip. Bu yasak, teneffüsler de dahil tüm gün boyunca telefonların kapalı ve ulaşılabilir olmamasını gerektiriyor. Yasağa ilişkin 12 aylık inceleme, öğrenci davranışlarında önemli iyileşmeler olduğunu ortaya koydu. Telefon yasağıyla birlikte anti-sosyal davranışlar azaldı ve elektronik cihazlardan kaynaklanan ciddi olaylarda azalma oldu.


Okul idarecilerinin %93'ü, personelin telefonlarla ilgili sorunları takip etmek için harcadığı sürede azalma olduğunu bildirirken, çoğu personel ve veli öğrencilerin odaklanma süresinin arttığını ve teneffüslerde daha olumlu etkinliklerde bulunduğunu ifade etti.


Çocuğunun sosyal medya kullanımı konusunda endişe duyan velilerin %77’si yasağın olumlu etkileri olduğunu söylerken, bu konuda endişesi olmayan velilerde bu oran %61 oldu.


Öğrencilere teneffüslerde ne yaptıkları sorulduğunda, en çok diğerleriyle sohbet etme, gezinme ve spor/oyun oynama gibi aktiviteler ön plana çıktı.


Yasak kapsamında, 2025 yılından itibaren öğrencilere çevrimiçi güvenlik, uygunsuz etkileşim riskleri ve destek arama stratejileri hakkında güncellenmiş eğitimler verilecek. Böylece dijital güvenlik ve cihazların uygun kullanımı konusundaki bilinçleri artırılacak.


Hükümetin bir yıllık değerlendirmesi kapsamında ebeveynler, personel ve öğrencilerle yapılan bir ankete 3.000’den fazla kişi katıldı. Ankete göre:


  • İdarecilerin %93’ü ile öğretmenlerin %79’u, öğrencilerin telefon/sosyal medya sorunlarını takip etmek için harcadığı sürede azalma olduğunu bildirdi.

  • İdarecilerin %83’ü ile öğretmenlerin %75’i, teneffüslerde daha olumlu etkinlikler yapıldığını belirtti.

  • İdarecilerin %76’sı ile öğretmenlerin %70’i, ders sırasında artan odaklanma ve katılım olduğunu aktardı.

  • İdarecilerin %75’i ile öğretmenlerin %64’ü, okullarda cihazlarla ilgili ciddi olayların daha az yaşandığını ifade etti.

İlginizi çekebilir: Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı


Dijital çağın çocukları için güvenli ve etkili internet kullanımı 1/4
Dijital çağın çocukları için güvenli ve etkili internet kullanımı 1/4

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı'nın yaptığı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik araştırmalara göre dünyanın en mutlu 10 ülkesinden fotoğraf kareleri...

20
1. Danimarka Oyuncak gibi görünen çiftlikleri, eski ve görkemli kaleleriyle Danimarka dünyanın en mutlu ülkesi.
Danimarka
2. İsviçre Avrupa'nın en dağlık bölgesi. Bilindiği gibi en ünlü çikolatayı üreten ülke.
İsviçre
3. İzlanda Alışılmışın dışında manzaralarıyla bir bilim kurgu çekebilirsiniz desek abartmış olmayız.
İzlanda
4. Norveç Fiyort, kuzey ışıkları, amansız sevdaların ülkesi Norveç, Viking ve Valkyrie kahramanlarının doğduğu yer olarak da bilinir.
Norveç
5. Finlandiya Santa Claus'un memleketi Finlandiya aynı zamanda gelmiş geçmiş en eğlenceli karakterlerin de ev sahibidir.
Finlandiya
6. Hollanda Rüzgar gülleri, laleler, bisiklet ve kanalların ülkesi
Hollanda
7. Kanada Başta Niagara Şelalesi, ulusal parkları, gölleri, asma köprüleri ile ne tarafa baksanız gözleriniz mutlaka bir şeyler yakalayacaktır.
Kanada
8. Yeni Zelanda 'Yüzüklerin Efendisi' serisi çıktığından beri Yeni Zelanda'nın nefes kesici güzelliklerini herkes bilir. Ülkenin yerlileri bu güzelliklerin bedelini daimi depremlerle ödüyor.
Yeni Zelanda
9. Avustralya Avustralya'nın görülecek bütün yerlerini görmeye belki de bir ömür gerekir.
Avustralya
10. İsveç Karla kaplı ormanların, kuzey ışıklarının, görkemli kalelerin ülkesi
İsveç





YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.