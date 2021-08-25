Oda nemlendiricileri ne işe yarar?

Havaların soğumasıyla birlikte nem miktarı düşer ve daha kuru bir havayla karşılaştığınız zaman, nem miktarını arttıran bazı aletler kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu aletler genellikle havaya su buharı yayarak çalışır.

Havayı nemlendirmenin faydaları nedir?

Boğaz, cilt ve dudak kuruluklarına iyi gelir.

Grip ve soğuk algınlığının semptomlarını gidermede başarılıdır.

Dolu sinüsün sebep olduğu ağrıları azaltır.

Burun kanamalarını önler.

Kuru öksürüğe ve ses kısıklığına iyi gelir.

Havayı nemlendiren cihazlar çeşitli boyutlarda ve formlarda bulunabilir ancak hepsini kullanırken mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Hava nemlendirici cihazlar kullanırken dikkat etmeniz gerekenler:

Oda nemlendiricinizi asla çocuklarınızın kullanımına bırakmayın.

Odanın havasının aşırı nemli olması, duvarlarda küf oluşumunu tetikleyebilir.

Nemli ve sıcak ortamlar bakteri oluşuma uygun olduğu için nemlendirici aletinizi sıklıkla temizlemeye çalışmalısınız.

Referanslar:

Kristeen Moore. “Humidifiers and Health”. Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/humidifiers-and-health#_noHeaderPrefixedContent (13.04.2020)