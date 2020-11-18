O istiyor ama ben istemiyorum

Erkek arkadaşımla 3 senedir çok güzel giden bir ilişkimiz var. Ailelerimiz bile tanışıyor, dolusuyla hayalimiz var. Fakat son zamanlarda garipleştiğini fark ediyordum. Ne olmuştu ona birden? Benden soğuduğunu çok net fark ediyordum, buna sebep olan yine bendim. Onu kıskançlıklarımla, yanlış anlamalarımla ve kavgalarımla çok yormuştum. 3 yılın birikimiyle benden oldukça soğudu ve kafasında bu ilişkiyi bitirdi tahmin ediyorum ki. Geçen gün bana önemli bir şeyden bahsedeceğini söyledi fakat sonra söylemedi. Ben de kötü bir şey duymamak için hiç ne söyleyeceğini sormadım. Bu zamana kadar bana göre çok iyi anlaşan bir çifttik. Her ilişkide kavgalar ve tartışmalar olur. O hep alttan alan taraf oldu, ben ise onu çok yordum. İkimizin de birbirini sevdiğinden eminim ama bu ilişki onu yıpratıyor.

Sevmediğine inanmıyorum çünkü öyle olsa şimdiye kadar çoktan ayrılma kararını alırdı. Baksanıza, önemli bir şeyden bahsedeceğini söyledi ama bunu açıklayamadı bile. Bu kararı bana elbet bir gün açıklayacak, ben de anlayışla karşılayacağım ama ona yaptıklarım hakkında çok özür dilediğimi ve bir daha böyle şeyleri asla tekrarlamamaya çalışacağımı söyleyeceğim. Yapabileceğim konusunda ben bile kendime güvenmiyorum çünkü gerçekten kıskanç ve her şeyi başka konulara yoran bir kişiliğim var.

Kafasında bitirdiği için geri dönüşümüz olmadığını biliyorum ama gerekirse aileleri de devreye sokacağım. Çünkü onu gerçekten çok seviyorum. İlişkimizin ilk zamanlarında nasıl olduğumuzu biliyorum, çok mutluyduk. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız da bizi birbirimize çok yakıştırıyor.

Umarım kafasında yine de bir soru işareti kalır. Ailelerimizi de devreye soktuktan sonra eğer yine de kabul etmezse yapabileceğim bir şey kalmayacak. Biliyorum ki bir daha asla aşık olamayacağım başka birine ve onun kadar uyumlu olduğum birini asla bulamayacağım. Bunu sadece kendimi düşündüğümden yapmıyorum, onun da gerçekten üzüleceğinin farkındayım ama gerçekten onu daha fazla yormaya da hakkım yok sanırım...

Rumuz: Melisa