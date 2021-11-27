Nu varyantı Omicron süper varyant olarak etkili olmaya başladı

Güney Afrika'da, Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni varyant endişe yaratıyor. Koronavirüs varyantları için Yunan alfabesindeki bir sonraki harf olan Nu olarak adlandırılmaya şimdiden başlayan yeni “süper” varyanta Dünya Sağlık Örgütü Omicron ismini verdi.

Ağır mutasyona uğramış koronavirüs varyantı bilim insanlarını alarma geçirdi. Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantı olarak tanımlanan Nu varyantının, diğer adıyla Omicron’un etkileri merak ediliyor.

SARS-CoV-2'nin evrimini periyodik olarak izleyen ve değerlendiren bağımsız uzmanlar grubu olan SARS-CoV-2 Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE) B.1.1.529 varyantını değerlendirmek için 26 Kasım 2021'de toplandı. İlk olarak 24 Kasım 2021'de Güney Afrika'dan DSÖ'ye rapor edilen varyantla ilgili yapılan açıklamada, bilinen ilk doğrulanmış B.1.1.529 enfeksiyonunun, 9 Kasım 2021'de tespit edildiği belirtildi. Çok sayıda mutasyona sahip olan "Omicron" varyantıyla yeniden enfeksiyona yakalanma riskinin arttığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, dolaşan varyantları daha iyi anlamak için ülkelere gözetim ve çeşitli uygulama tavsiyelerini duyurdu.

Aşı nu varyantına karşı etkili mi?

Araştırmacılar, Güney Afrika'da hızla yayılan bir varyantın Kovid aşılarının etkinliği için bir tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemek için yarışıyor. Bilim insanları, Nu varyantı olarak adlandırılan Omicron varyantının aşılar tarafından tetiklenen bağışıklık tepkilerinden kaçıp kaçamayacağı ve diğer varyantlardan daha fazla veya daha az ciddi hastalığa neden olup olmadığı gibi özelliklerini anlamaya çalışıyorlar. Varyantın bazı mutasyonlarının aşıya direnç sağladığı belirtilse de bilim insanları etkiler üzerinde net konuşmak için çok erken olduğunu söylüyor.

Varyant, Delta ve diğer varyantlarda bulunan çok sayıda mutasyonu barındırıyor ve Güney Afrika'da yayılıyor. İlk olarak Kasım başlarında Botswana’da tespit edilen varyant, o zamandan beri Güney Afrika’dan Hong Kong’a gelen bir gezginde ortaya çıktı.

Güney Afrika varyantı olarak da biliniyor

Nature adlı bilimsel yayında yer alan habere göre, Nu varyantı adıyla da anılan ve Dünya Sağlık Örgütü WHO tarafından Omicron olarak adlandırılan yeni varyant hakkında Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Witwatersrand Üniversitesi'nde virolog olan Penny Moore konuştu. "Aşılara dirençli mi?" sorusu ise her yeni varyantta merak ediliyor. Süper varyant olarak da adından söz ettiren bu varyantın bağışıklığı atlatma potansiyeli ölçülüyor. Aşılılara veya önceden Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmış kişilere bulaşma riskiyle ilişkili birkaç vaka örneğinin ellerinde olduğunu söyleyen Moore, “bu aşamada bir şey söylemek için çok erken” diye konuştu. Güney Afrika’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışan Dr. Richard Lessells da 25 Kasım'da düzenlenen basın toplantısında “Bu varyant hakkında anlamadığımız çok şey var.” dedi ve şöyle ifade etti; “Mutasyon profili bizi endişelendiriyor, ancak şimdi bu varyantın önemini anlamak için çalışmamız gerekiyor."

Araştırmacılar, şimdiye kadar B.1.1.529'un Güney Afrika'nın ötesinde oluşturduğu tehdidin net olmaktan çok uzak olduğunu söylüyor. Moore’a göre varyantın Delta'dan daha bulaşıcı olup olmadığı da belirsiz çünkü şu anda Güney Afrika'da düşük sayıda COVID-19 vakası bulunuyor. Delta'nın oldukça yaygın olduğu ülkelerin B.1.1.529 belirtilerini izlemesi gerektiği de söyleniyor. Covid'in etkileri ise uzun dönemde belirsizliğini koruyor. Örneğin Covid unutkanlıkla ilişkili gösteriliyor.

“Süper varyant” Omicron sebebiyle seyahat yasakları başladı

Yeni tip Koronavirüs olarak adlandırılan Covid-19’un bugüne kadar bilinen Alfa, Beta, Delta, Gamma ve Mu varyantlarından sonra şimdi de Nu varyantı, diğer adlarıyla Omicron ve “süper varyant” endişesi yaşanıyor.

Covid-19’un Nu varyantı sebebiyle 5 Afrika ülkesine seyahatlerde kısıtlama getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye’ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantı olarak tanımlanan Nu varyantının Güney Afrika Cumhuriyeti dahil olmak üzere Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'de görüldü. Nu varyantının görüldüğü 7 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması AB üyesi ülkeler tarafından da kararlaştırıldı. AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, kararla ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabında yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri de Güney Afrika dahil toplam 8 Afrika ülkesine Pazartesi gününden itibaren seyahat kısıtlamasına başlayacağını duyurdu. Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi’den ABD’ye yapılacak seyahatlere de kısıtlama getirildi. ABD vatandaşı veya oturma izni olmayan kişiler söz konusu ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edemeyecek.

Kanada da henüz hakkında çok az şey bilinen yeni varyantla ilgili olarak söz konusu 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması başlattığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" adı verilen Nu varyantının ortaya çıkması, ekonomiye dair gelişmeleri de etkiledi. New York Borsası’nın düşüşle kapanmasına sebep olan ve dünyada ekonomik toparlanmaya dair umutları sekteye uğratabileceği söylenen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu bildirildi. Yeni Koronavirüs varyantının Belçika’da 1 kişide görüldüğü açıklandı.