İşte kara deliğin sesi!

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uzayda ses olmadığı yanılgısı, uzayın bir boşluk olması ve ses dalgalarının yol almasına imkan vermemesi nedeniyle ortaya çıkar. Bir galaksi kümesinde o kadar çok gaz var ki gerçek sesi yakaladık. Burada kara deliğin sesini duymak için diğer verilerle karıştırdık." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kara delik, sıcak gazla dolu ve 11 milyon ışık yılı genişliğinde bir gökada kümesi olan Perseus gökada kümesinde, 200 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.