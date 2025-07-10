Tarif defterimden; Evde en sevdi\u011fimiz yaz lezzetlerinden biri olan etli taze fasulye, yan\u0131nda tereya\u011fl\u0131 pirin\u00e7 pilav\u0131 ve \u00e7oban salata ile doyurucu ana yemek oluyor. A\u015fa\u011f\u0131da bas\u0131n\u00e7l\u0131 tencede pi\u015firdi\u011fim haliyle tarifi yaz\u0131yorum, normal tencerede yapacaksan\u0131z su miktar\u0131n\u0131 iki bardak, pi\u015firme s\u00fcresini de 35 - 40 dakika gibi ayarlayabilirsiniz.\u00a0 \u00a0 Servis: 4 - 6 ki\u015filik Haz\u0131rlama s\u00fcresi: 20 dakika Pi\u015firme s\u00fcresi: Bas\u0131n\u00e7l\u0131 tencerede 15 dakika, normal tencerede 35 - 40 dakika \u00a0 Malzemeler: 1 kg taze fasulye 3 - 4 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 zeytinya\u011f\u0131 300 gr kuzu ku\u015fba\u015f\u0131 et 1 b\u00fcy\u00fck kuru so\u011fan, yemeklik do\u011franm\u0131\u015f 2 - 3 di\u015f sar\u0131msak, minik do\u011franm\u0131\u015f 2 domates, kabuklar\u0131 soyulup minik do\u011franm\u0131\u015f 1 tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 biber sal\u00e7as\u0131 1 tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 domates sal\u00e7as\u0131 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 pul biber 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 karabiber 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 tuz Yar\u0131m su barda\u011f\u0131 s\u0131cak su \u00a0 \u00a0 Yap\u0131l\u0131\u015f\u0131: *Fasulyeler y\u0131kay\u0131p yanlar\u0131ndaki k\u0131l\u00e7\u0131klar\u0131n\u0131 ay\u0131klay\u0131n. \u00a0 *Zeytinya\u011f\u0131 ve eti tencereye al\u0131n, a\u00e7\u0131k ate\u015fte eti soteleyin. Kuru so\u011fan\u0131 ekleyip so\u011fan yumu\u015fayana kadar kavurun, s\u0131rayla sar\u0131msak, do\u011franm\u0131\u015f domates, sal\u00e7alar, baharatlar ve tuzu ilave ederek domates hafif\u00e7e suyunu \u00e7ekene kadar 4 - 5 dakika pi\u015firin, taze fasulye ve suyu ekleyip kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. \u00a0 *Tencerenin kapa\u011f\u0131n\u0131 kapat\u0131n, bas\u0131n\u00e7 d\u00fc\u011fmesi pi\u015firme ayar\u0131na \u00e7\u0131k\u0131ncaya kadar a\u00e7\u0131k ate\u015fte, sonras\u0131nda oca\u011f\u0131n en k\u0131s\u0131k ayar\u0131nda 15 dakika pi\u015firip oca\u011f\u0131 kapat\u0131n. Bas\u0131n\u00e7 d\u00fc\u011fmesi tamamen inince tencerenin kapa\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131n. S\u0131cak olarak servis edin. \u00a0 Afiyetle, sevgiyle ve sa\u011fl\u0131kla kal\u0131n... \u00a0 \u00a0 \u00a0