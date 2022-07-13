Evrenin en derin görüntüsü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzayın derinliklerini gözlemleyen James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk tam renkli fotoğraflarını yayınladı. James Webb Teleskobu'nun Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötede kaydettiği görüntüler, evrenin en derin ve en keskin kızılötesi fotoğrafı olarak paylaşıldı.

Fotoğraflar arasında Carina Nebulası, Stephan Beşlisi ve Güney Halkası yer aldı. Paylaşılan yeni bir karede ölmekte olan bir yıldızın patlamasıyla birlikte etrafa saçılan partiküller bir bulutsu içerisinde görülüyor. Öte yandan çarpışan ve kara delik tarafından yutulan galaksilere ait diğer görseller de paylaşıldı.