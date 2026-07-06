2023 yılından beri birlikte olan Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce 3 Temmuz Cuma günü New York'taki Madison Square Garden'da evlendi. Çift, evlendiklerini Madison Square Garden'ın cephesindeki bir reklam panosuna, isimlerinin baş harfleri T ve T'yi içeren "Just&T married!" yazısı ile duyurdu.

The Knot’un haberinde, ünlü etkinlik tasarımcısı Edward Perotti, tüm organizasyonun 35 ila 50 milyon dolara mal olduğunu tahmin ettiğini açıkladı.

Swift’in temsilcisinin AP’e doğruladığı düğünü ABD’li oyuncu Adam Sandler yönetti. Çeşitli kaynaklar, Sandler'ın çift için özel olarak hazırladığı; aşk hikâyelerini konu alan, hem mizahi hem de dokunaklı bir şarkıyı seslendirerek Kelce ve Swift'e sürpriz yaptığını doğruladı.

“Son on yılın en önemli ünlü düğünü”

Kutlamalar, 2 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de Infosys Theater'da düzenlenen bir prova yemeğiyle başladı. Cuma günü konukların saat 15.30'da gelmeye başlamasının ardından; 16.30'da kokteyl, 17.30'da tören ve Cumartesi günü saat 02.00'ye kadar süren bir resepsiyon gerçekleştirildi.

The Knot’un haberine göre Swift ve Kelce'nin düğününde; Selena Gomez, Lena Dunham, Gigi Hadid ve sevgilisi Bradley Cooper gibi yakın arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 1.000'den fazla konuğun ağırlandığı bildirildi.

Swift, Jonathan Anderson tarafından tasarlanan ve özel yapım Christian Louboutin ayakkabılar ile Cartier mücevherlerle tamamlanan bir Christian Dior Haute Couture model gelinlik giydi. Kelce ise yine Jonathan-for-Dior tasarımı olan beyaz bir smokin tercih etti.

Variety’nin haberine göre, müzik sektöründen Sabrina Carpenter, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Ice Spice, Miranda Lambert, Kane Brown, Little Big Town, Kelsea Ballerini, Maren Morris, Beyoncé ve Jay-Z gibi isimler davetli grubunda yer aldı.

Swift ve Kelce'nin yakın dostları, organizasyon boyunca çifte destek oldu. Geleneksel nedime ve sağdıç uygulamasını tercih etmeyen geline Ashley Avignone eşlik ederken; damadın yanında ise Aric Jones, Kumar Ferguson, Patrick Bacon ve Harry Clark hazır bulundu.

Sosyal medyada paylaşmama koşulu

Çiftin hayranları, konukların sosyal medya üzerinden yapacağı paylaşımları dört gözle beklese de bu beklenti sonuçsuz kaldı. Sıkı bir gizlilik sözleşmesi şartı içeren dijital davetiyeler ile organize edilen düğünde, The Knot’un içeriden edindiği bilgilere göre, tüm davetliler mekâna girişte telefonlarını güvenli bir şekilde teslim etmekle zorunlu tutuldu.

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Fotoğraf AP tarafından servis edilmiştir. Referanslar Dylan Banks. "Top 20 Most Expensive Weddings in the World". Şuradan alındı: https://www.marriage.com/advice/wedding-planning/most-expensive-weddings/ (03.06.2025).