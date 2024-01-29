Naz Arıcı kimdir?

Dünya Masterlar Kış Oyunları’nda milli sporcu Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde birinci oldu.

Naz Arıcı kimdir?
Yaşam
Giriş: 29 Ocak 2024 13:00
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Toplamda 3000’in üzerinde sporcunun katıldığı Dünya Masterlar Kış Oyunları’nda artistik buz pateninde milli sporcu Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde birinci oldu. Dört yılda bir yapılan ve bu yıl İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yarışmalar, 8 farklı şehirde ve 11 farklı branşta 10 gün boyunca devam etti.


Artistik Buz Pateni, Bormio kentinde; Curling, Madesimo kentinde; Buz Hokeyi, Chiavenna kentinde; Biathlon, Vermiglio kentinde; Cross country, Vermiglio kentinde; Kayakla Atlama, Pelizzano kentinde; Alp disiplini, Aprica kentinde; Kayakla Oryantiring, Vermiglio kentinde; Kayaklı Koşu, Ponte Di Legno – Tonale kentinde; Short Track, Bormio kentinde; Sürat Pateni, Chiesa In Valmalenco kentinde; Ski Mountaineering, Ponte Di Legno – Tonale ve Aprica kentlerinde düzenlendi.


Milli sporcu Naz Arıcı, başarısının ardından sosyal medya hesabında: “4 senede bir yapılan, dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Dünya Masterlar Kış Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ettim. Bugün yarıştığımız artistik buz pateni altın bayanlar II kategorisinde ülkeme bir altın madalya kazandırmanin tarifsiz mutluluğu içindeyim” notu ile paylaşım yaptı.


Bu gönderiyi Instagram'da gör Naz Arici (@naz_arici)'in paylaştığı bir gönderi


Naz Arıcı kimdir?

Naz Arıcı, 29 Temmuz 1982 yılında Ankara'da doğdu. Üniversitede elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü okudu. 2011 senesinde, 29 yaşında iken buz patenine başlayan Naz Arıcı verdiği bir röportajında konu hakkında "Çevremi bırak en başta ailem beni durdurmak istedi. Ama bunu kötü niyetle değil de beni koruma amaçlı yapsalar da bu sporu öğrenmeye karar vermiş biri olarak, uzun bir süre gizli gizli yapmak durumunda kaldım" ifadelerini kullandı. 2015 yılında ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Arıcı, geçtiğimiz yıl, 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu.

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