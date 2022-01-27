Nasır, ciltte sürtünme veya basınç sonucu oluşan sert, kalınlaşmış cilt bölgeleridir, altlarındaki cildi korumaya yardımcı olmak için doğal olarak gelişir.

Nasır, bir gitaristin parmak uçları veya bir tamircinin avuç içi gibi tekrarlanan sürtünmenin olduğu vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir. Aslında bu dış etkenler sonucu deriye yapılan kemik basıncı nedeniyle gelişir. Ayak parmaklarının üst ve yan kısımlarında ve ayak parmak uçlarında yaygındırlar. Yaygın nedenleri artrit veya uygun olmayan ayakkabılardır.

Nasır nasıl geçer?

Nasırları tedavi etmek için dermatologlardan alınan şu tavsiyelere dikkat etmek isteyebilirsiniz.

Nasırlı bölgeyi yaklaşık 5 ila 10 dakika, cilt yumuşayana kadar ılık suda bekletin.

Bir ponza taşıyla törpüleyin. Önce ponza taşını ılık suya batırın ve ardından taşı nasırları nazikçe törpülemek için kullanın. Ölü cildi çıkarmak için dairesel veya sağdan sola hareketler kullanın.

Sağlam deriye temas etmemeye özen gösterin. Bu, kanamaya ve enfeksiyona neden olabilir.

Bölgeye günlük olarak nemlendirici losyon veya krem ​​uygulayın. Salisilik asit, amonyum laktat veya üre içeren nemlendirici losyon veya krem ​​kullanın. Bu bileşenler, sert nasırları kademeli olarak yumuşatmaya yardımcı olacaktır.

Nasırları hareket ederken daha fazla tahrişe karşı korumak için, sürtünmesini önleyecek şekilde nasır aparatlarından kullanın.

Ayağınıza tam uyan ayakkabılar giyin. Nasırların yaygın bir nedeni, ayağınız için doğru boyut ve şekilde olmayan bir ayakkabıdır. Doğru uyumu elde etmek için, ayaklarınızın hafifçe şiştiği günün sonunda ayakkabı satın alın.

Ayak tırnaklarınızı kesmeyi aksatmayın. Çok uzun ayak tırnakları, ayak parmaklarını ayakkabınıza doğru itmeye zorlayarak zamanla nasır oluşmasına neden olabilir.

Nasır tekrarlar mı?

Nasır, cilde sürtünme, tahriş veya baskı sonucu oluştuğundan, oluşma sebebi düzeltilmezse yeniden oluşabilirler. Başka bir deyişle, nedeni kötü oturan ayakkabılarsa ve aynı ayakkabıları giymeye devam ederseniz, nasırların geri gelmesi muhtemeldir.

Neyse ki, çoğu nasır, evde biraz özen ve dikkatle başarılı bir şekilde yönetilebilir. Herhangi bir zamanda ayağınızdaki bir şişlikten endişeleniyorsanız, ne yapacağınızdan veya nasıl tedavi edeceğiniz konusunda emin değilseniz ve özellikle şeker hastasıysanız, enfeksiyonlara yatkınsanız veya hassas bir cildiniz varsa, doktorunuza görünün. Diyabet hastalarının ayak sağlığıyla ilgili şikayetleri daha çok ciddiye alınmalı ve medikal bir tedavi uygulanmalıdır.

Referanslar:

“How to Treat Corns and Calluses” Şuradan alındı: https://www.aad.org/public/everyday-care/injured-skin/burns/treat-corns-calluses