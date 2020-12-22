Narsistik kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

Narsisizm, aslında kişinin kendini sevmesini ifade eden masum bir terimdir. Ancak narsistik kişilik bozukluğu, psikolojide davranış bozuklukları altında incelenir ve kişinin hem kendisine, hem de çevresine zarar veren bir durumdur. Gündelik dilde narsist tabirini masum anlamıyla değil, sıklıkla kişilik bozukluğunu ifade eden anlamıyla kullanırız. Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM), birinin ‘narsistik kişilik bozujkluğu’ teşhisinin koyulması için belirlenen belirtilerin %55’inin görülmesinin yeterli olduğunu söyler. Narsist biri olmak ya da narsist biriyle yaşamak zordur. Aşağıdaki belirtiler gözlemlendiğinde, bunlar bir kişilik özelliği olarak değil, kişilik bozukluğu belirtileri olarak değerlendirilmelidir:

1- Kendini üstün görme

Özgüven, bizim için faydalı, sağlıklı bir kavramdır ancak kendini üstün görme, özgüvenden farklıdır. Kendini üstün gören kişiler, daima diğer insanlardan daha iyi, daha haklı olduğunu düşünürler ve her şeyin kendi uygun gördükleri şekilde yapılmasını isterler.

2- İlgi ve onaylanmaya aşırı ihtiyaç

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler sürekli olarak ilgi çekmek ve onaylanmak isterler. Dahası, her ne kadar onay ve ilgi sözcükleri duysalar da, bu onlar için yeterli değildir. Sürekli olarak çevresindekilerin ilgisinin onlar üzerinde olmasını isterken, tek bir konuda bile defalarca onay isteyebilirler ve onaylanmadıklarında sinirlenerek rahatsız edici davranışlar sergileyebilirler.

3- Mükemmeliyetçilik

Her şeyin mükemmel olmasını istemek bazen işimize yarayabilir, bizi motive edebilir. Ancak mükemmeliğe takıntılı olmak, zararlı bir davranıştır. Bir narsist için sadece kendisi değil, çevresindekiler ve dünyadaki her şey de mükemmel olmalıdır ve bu imkansız isteklerinin karşılanamıyor olması, onları sonsuz bir tatminsizliğe sürükler.

4- Kontrol etme ihtiyacı

Her şeyin en iyisini bildiklerini düşündükleri için narsistler, elbette kontrol edilecek bir şey varsa direksiyonda kendilerinin olmasını uygun görürler. Hayatlarındaki insanlar onlar için yalnızca yardımcı oyunculardan, figüranlardan ibarettir, daima kontrol onlarda olmalıdır.

5- Sorumsuzluk

Sorumluluk almama hali de narsistik kişilik bozukluğunun belirgin işaretlerindendir. Her şeyi kontrol etmek isteseler de, işlerin sorumluluğunu almak istemezler çünkü bir şeyler yanlış gidiyorsa, bu onların değil daima başkalarının suçudur. Hatta yaptıkları kendi planladıkları gibi gitmediğinde de başkalarını suçlama eğiliminde olurlar.

6- Sınırları bilememe

Birçok insan karşısındakinin sınırlarına saygı duymayı bilmez ancak narsistler için bu, temel özelliklerden biridir. Narsistler, kendi sınırlarının nerede bittiğini ve sizinkilerin nerede başladığını asla kestiremezler, tıpkı 2 yaşındaki bir çocuk gibi, her şeyin onlara ait olduğunu düşünürler.

7- Empati yoksunluğu

Genellikle dikkatleri hep kendi üzerlerinde olduğu için narsistler, başka insanların ne düşündüğünü veya ne hissettiğini düşünmeye eğilmezler. Başka herkesin de kendileri gibi düşünmesi ve hissetmesi gerektiğini düşündüklerinden, empati yeteneğinden yoksundurlar.

Referanslar:

Margalis Fjelstad. "15 Signs You're Dealing With A Narcissist". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/14-signs-of-narcissism. (30.09.2020)