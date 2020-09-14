Mütebbel, tahinli közlenmiş patlıcan ezmesi

Közlenmiş patlıcana tahinin çok yakıştığı mezeye süzme yoğurt ekleyerek yaptığım hali evdeki favori lezzetlerimizden...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Közleme & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

3 adet orta boy bostan patlıcan

2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı tahin

1 limon suyu

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

6 - 7 sap maydanoz, yıkanıp incecik doğranmış

Yapılışı:

*Patlıcanları közleyip kapalı bir kaba alın (kabuklarının kolay soyulmaları için), ilk sıcaklığı geçince kabuklarını soyarak kabaca doğrayın.

*1 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alın, orta ateşte yağ ısınınca sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin (1 dakika yeterli oluyor), közlenmiş patlıcanlar ve tuzu ekleyin, ara sıra karıştırarak 5 - 6 dakika daha soteleyip ocağı kapatın. Tahin ve limon suyunu ekleyip karıştırın, soğuyunca süzme yoğurdu ilave ederek karıştırıp servis tabağına geçirin. Üzerini 2 yemek kaşığı zeytinyağı, pul biber ve maydanozla süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...