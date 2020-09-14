Mütebbel, tahinli közlenmiş patlıcan ezmesi

Közlenmiş patlıcana tahinin çok yakıştığı mezeye süzme yoğurt ekleyerek yaptığım hali evdeki favori lezzetlerimizden...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Közleme & pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 3 adet orta boy bostan patlıcan
- 2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı tahin
- 1 limon suyu
- 6 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 6 - 7 sap maydanoz, yıkanıp incecik doğranmış
Yapılışı:
*Patlıcanları közleyip kapalı bir kaba alın (kabuklarının kolay soyulmaları için), ilk sıcaklığı geçince kabuklarını soyarak kabaca doğrayın.
*1 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alın, orta ateşte yağ ısınınca sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin (1 dakika yeterli oluyor), közlenmiş patlıcanlar ve tuzu ekleyin, ara sıra karıştırarak 5 - 6 dakika daha soteleyip ocağı kapatın. Tahin ve limon suyunu ekleyip karıştırın, soğuyunca süzme yoğurdu ilave ederek karıştırıp servis tabağına geçirin. Üzerini 2 yemek kaşığı zeytinyağı, pul biber ve maydanozla süsleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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