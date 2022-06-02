Mudra nedir?

Mudra olarak da bilinen el yogası, sembolik anlamı olan ve sağlığa faydaları olan bir dizi el hareketidir. El yogası, jestler ve vücut pozisyonları aracılığıyla yas, mutluluk, öfke ve huzur gibi birçok zihin durumunu ifade eder. El yogası dünya çapında uygulansa da, kökeni yüzyıllardır Hinduizm ve Budizm'in hayati bir bileşeni olduğu Asya ve Hindistan'a kadar uzanmaktadır.

Beş parmak neyi temsil eder?

El yogası yapan insanlar, beş parmağın insan vücudunun beş unsurunu temsil ettiğine inanırlar:

Baş parmak - ateş

İşaret parmağı- hava

Orta parmak - akaşa

Yüzük parmağı - dünya

Serçe parmak - su

Bu pratikleri uygulayan kişiler, belirli bir elementi temsil eden başparmak ile temas ettirildiğinde, o elementin dengeye getirilerek tüm vücut üzerinde dengeleyici bir etki yarattığına inanırlar. Mudraların vücutta elektromanyetik akımları başlattığına, denge yarattığına ve sağlığı iyileştirdiğine inanılıyor.

Mudra hareketleri

Yürürken, otururken, ayaktayken, uzanırken ve hatta konuşurken de dahil olmak üzere neredeyse her yerde mudra hareketlerini yapabilirsiniz. Çoğu insan, her seferinde bir tane yapılabilmesine rağmen, aynı anda iki eliniz ile de mudraları uygulayabilirsiniz. Bu el hareketlerini sadece 4 - 5 dakika uygulasanız bile bu yoga faydalı olabilir.

El yogası yampmak isteyenler, genellikle bu hareketleri bir seferde 10 dakika tutarak başlayabilirsiniz. Optimum sonuçlar için sürekli 45 dakikaya kadar çalışın. Parmaklar rahat olmalı, sıkı veya sert bir pozisyonda tutulmamalıdır.

El yogası yapmak için en iyi zamanlar sabah kalkmadan hemen önce, uykuya dalmadan birkaç dakika öncedir. Ama yemeklerden önce ve sonrasında da yapabilirsiniz. Hatta yürüyüş sırasında da uygulayabilirsiniz. Mudranın etkilerini kolayca fark edebilmeniz için her gün 1 ya da 2 hareketi mutlaka denemelisiniz.

Apan vayu mudra

Apan vayu mudra enerjiyi sembolize eder. Kalbi güçlendirir, vücudu arındırır, kan basıncını normalleştirir ve adet ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu hareketi iki elinizle aynı anda yapmalısınız.

Başparmağın tepesine dokunmak için işaret parmağını katlayın.

Küçük parmağı dik konumda tutun.

Orta parmak ve yüzük parmağının uçlarını başparmağın ucuna birbirine değecek şekilde yerleştirin.

Gyan mudra

Gyan mudra zihinsel huzuru simgelemektedir. Bazıları konsantrasyonu artırdığını, stresi azalttığını, hafızayı güçlendirdiğini ve uykusuzluğa iyi geldiğini söylüyor. Yoganın bilimsel faydaları yazısını okumak için tıklayınız...

Başparmağınızı ve işaret parmağınızı nazikçe birleştirin.

Diğer tüm parmakları dik, ancak sert olmayan bir konumda tutun.

Varuna mudra

Varuna mudra suyu sembolize eder. Sizi güzelleştirir, kandaki kirleri temizler ve ağrılı adet kramplarını giderir.

Baş parmağınızı küçük parmağınızı birleştirin.

Kalan üç parmağınızı rahatça düz tutun.

Linga mudra

Enerjiyi ve yeni başlangıçları simgeleyen bu el hareketi öksürüğe ve soğuk algınlığına, kilo vermeye ve sindirime yardımcı olabilir.

Avuç içlerinizi göğsünüzün önünde birleştirin.

Başparmakları dik tutarak bakan parmakları birbirine kilitleyin.

3 dakika boyunca bu pozisyonda kalın.

Serbest bırakın ve iki kez daha tekrarlayın.

Shunya mudra

Shunya mudra cenneti ve gökyüzünü sembolize eder. Vücuttaki kulak ağrısı, vertigo, işitme sorunları ve uyuşukluğu giderebilir.

Baş parmağınızı, orta parmağınızın üstüne koyun.

Kalan üç parmağınızı da rahatça düz tutun.

Mushtika bandhana

Hintçe'den çevrildiğinde, mustika bandhana "el sıkma" anlamına gelir. El ve bilekteki kireçlenmeleri gidermede etkili olabilir ve tutuşu güçlendirebilir.

Bir sandalyede dik oturun.

Bir kolunuzu önünüze omuz hizasında getirin, düz ve zemine paralel tutun.

Başparmağınızı diğer parmaklara sokarak başparmağınızı yukarı bakacak şekilde tutun.

Nefes alırken elinizi açın ve beş parmağınızı da gerin.

Nefes verirken başparmağınız içerideyken elinizi yumruk haline getirin.

Yaklaşık 8 kez tekrarlayın ve diğer elinizle de aynısını yapın.

Venüs kilidi

Bu poz, başparmakların üstündeki bölgelerle her iki tarafta temsil edilen venüs tepelerinin olumsuz ve olumlu tarafları için adlandırılmıştır. Venüs gezegeni şehvet ve cinselliği temsil eder ve bu mudranın vücudun salgı sistemini dengelerken cinsel enerjiyi kanalize ettiği söylenir.

Avuç içleriniz ve parmaklarınız birbirine değecek şekilde ellerinizi birleştirin.

Sağ elinizi hafifçe aşağı kaydırın ve sağ serçe parmağınız altta olacak şekilde parmaklarınızı birbirine geçirin.

Sağ baş parmağınızı, sol başparmak ve işaret parmağı arasındaki bölgeye koyun.

Erkekler bunu tersine yapmalıdır. Böylece sol serçe parmak altta ve sol baş parmak sağ baş parmak ile işaret parmağı arasında olur.

Ganesha mudra

Birçok insan ganesha mudra'nın kalbi uyardığına ve konsantrasyonu geliştirdiğine inanıyor. Ayrıca zorluklarla karşılaştığında gücü ifade eder ve gerginliği azaltır.

Sağ elinizi avuç içi göğsünüze bakacak şekilde önünüzde tutun.

Sol elinizi avuç içi sağ avuç içine bakacak şekilde önünüzde tutun.

Sol baş parmağınızı aşağı doğru çevirin ve sağ baş parmağınızı gevşetin.

Her iki elin parmaklarını birbirinin etrafında kıvırın ve her iki tarafa hafifçe çekin.

Surabhi mudra

Bu el yoga pozu, beş elementi de dengeler: Hava, ateş, su, toprak ve metal.

Başparmaklara birlikte dokunun.

Sol işaret parmağını sağ orta parmakla birleştirin.

Sağ işaret parmağına ve sol orta parmağa dokunun.

Sol yüzük parmağını sağ serçe parmağınızla birleştirin.

Sol serçe parmağınızla sağ yüzük parmağına dokunun.

Parmak yogasının faydaları nelerdir? Mudraların faydaları neledir?

El yoga mudralarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde deneyebilirsiniz. Sadece rahat ve nazik olun. Ellerinizdeki enerjiyi harekete geçirmek, vücudunuzun geri kalanında karşılık gelen enerjiyi harekete geçirecek ve genel bir canlılık duygusu uyandıracaktır.

Düzenli olarak el yogası yapanlar, genel sağlık durumlarında iyileşme olduğunu belirtmişlerdir. Birçoğu, mudraların vücudun dengesini doğal durumuna geri getirdiğine inanıyor. Bazı hareketler anında rahatlama sağlarken, artrit ve tendinit gibi bazı rahatsızlıklar düzenli uygulama gerektirmektedir. Vücuttaki fazla suyu azaltır. Şişme, aşırı tükürük salgısı, gözlerde sulanma, burun akıntısı gibi dönemler yaşamanızı engeller.

Kaynak: Beth Asaff. "Hand Yoga". Şuradan alındı: https://www.lovetoknowhealth.com/fitness/hand-yoga.