Mor lahanalı pirinç salatası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

2 bardak mor lahana turşusu, ayrıntı tarif sonunda

1 bardak basmati pirinç

Yarım bardak zeytinyağı

6 - 7 sap taze soğan, incecik doğranmış

Yarım demet dereotu, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Pirinci orta boy bir tencereye alın, üzerini dört parmak aşana kadar su ekleyip pirinç yemelik kıvamına gelene kadar yaklaşık 20 dakika haşlayın. Haşlanan pirinci süzgeçten geçirip geniş bir kaba aktarın, sıcakken üzerine zeytinyağı gezdirip karıştırın. Mor lahana turşusu, taze soğan ve dereotunu ekleyip karıştırın.

Mor lahana turşusu için malzemeler;

1 küçük mor lahana, 600 gr

1 limon suyu

5 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 çay kaşığı tuz

*Mor lahanayı yıkayıp incecik doğrayarak geniş bir kaba alın, üzerine limon suyu, üzüm sirkesi ve tuzu ekleyerek yumuşayana kadar elinizle iyice ovalayın. Kapalı bir kapta bir gece buzdolabında bekletip ara sıra alt-üst ederek karıştırın. Ertesi günden itibaren 2 bardağını pirinçli salatasında, kalanı dilediğiniz diğer salatalarda kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...