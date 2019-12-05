Uzun görünmek isteyenler için öneriler

Boyum kısa diye üzülmeyin, bu önerilerimizle boyunuzu olduğundan uzun gösterebilirsiniz!

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Uzun görünmek isteyenler için öneriler

Kısa boylu olan kadınların çoğunun kafasında 'Uzun görünmek için ne yapmalıyız?' gibi sorular zaman zaman oluşmuştur. Topuklular ilk akla gelen çözüm önerisi olarak görünse de aslında daha uzun görünmek için tercih edebileceğiniz birçok kıyafet vardır. İşte 'Daha uzun görünmek için nasıl giyinmeliyiz?' sorusunun cevabı!

 

Dikey çizgiler tercih edin

Elbiseleleriniz de ya da üstlerinizde özellikle dikey çizglili ürünler kullanmaya özen gösterin. Bildiğiniz üzere yatay çizglililer sizi eninize geniş göstereceği gibi, dikey çizgili parçalar da boyunuzun daha uzun görünmesini sağlar. 

 

Kıyafetlerinizi topukluyla tamamlayın

Çok yüksek olmasa bile topuklu ayakkabıları daha sık kullanın.

 

Yüksek bel pantolon giyin

Yüksek belli pantolonlar, etekler veya şortlar bacaklarınızı daha uzun gösterir bu da doğal olarak boyunuz da daha uzun görünmesini sağlar.

 

Mini elbiselerle bacağınızı uzatın

Dizinizin üzerinde giyeceğiniz elbiselerle, bacaklarınız daha uzun görünecektir.

 

Doğru pantolon seçimine dikkat edin

Uzun görünmek için boru paça ya da ispanyol paça pantolonlardan giyebilirsiniz.

 

İnce kemerlerle kıyafetinize renk katın

Kısa kadınların üst bedenlerinde en çok dikkat etmesi gereken yerlerden biri de belleridir. Uzun görünmeniz için belin biraz üzerinde takacağınız ince kemerler işinizi görecektir.

 

MİNYON KADINLAR NASIL GİYİNMELİ?

Bol kıyafetlerden kaçının

Üzerinizde birkaç beden bol duran giysiler sizi olduğunuzdan da kilolu gösterir. Bu nedenle boyunuzun uzun görünmesini istiyorsanız, vücudunuza oturan kıyafetleri tercih etmelisiniz.

 

Koyu renk kıyafetleri seçin 

Siyah ve benzeri renk giysiler sizi ince göstereceği gibi boyunuzu da olduğundan uzun gösterir. 

 

Büyük çanta kullanmayın

Kısa boylu kadınların kullanmaması gereken aksesuarlardan biri de oldukça büyük çantalardır. Büyük çantalar görünüşünüzün tamamını etkilediğinden sizi olduğunuzdan daha kısa gösterebilir.

 

Tek renk tercih edin

Kıyafetlerinizi seçerken üzerinizde tek renk olmasına dikkat edin, böylece tam bir silüet yaratmış olursunuz. Eğer renk geçişleri kullanırsanız, dikkat dağılır ve silüetiniz kesilir.

 

Bilekten bağlı ayakkabılar giymeyin 

Bilekten bağlı ayakkabılar en uzun kadının bile bacak boyunu olduğundan kısa gösterir, bu yüzden boyunuz kısaysa bilekten bağlı ayakkabıları tercih etmemelisiniz. 

 

Yakanızın şekline dikkat edin

Kısa boyluysanız özellikle U veya V yaka olan üstlerden tercih etmememelisiniz.

 

VÜCUT TİPİNE GÖRE GİYİM ÖNERİLERİ...

 

Daha ince gözükmek için ipuçları
+3
Daha ince görünmek için:
Yeşil, mavi, pembe gibi ana renkler fazla yansıma yaptıklarından, vücudu daha kalın gösterirler. Beyaz da parlak renk kategorisine girdiği için, ince göstermez. Ancak kırık beyaz, ekru, krem gibi beyaz tonları az yansıma yaptıklarından, ince görünmenize yardımcı olurlar. Lacivert, siyah, acı kahve, koyu füme gibi tonlar ise, en az yansıma yapan renklerdir ve sardıkları vücudu olabilecek en ince şekilde gösterirler.

 

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Yorumlar
7
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    03 Eylül 2016 Cumartesi 14:26

    Saolun ya

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  • Misafir
     
    02 Eylül 2016 Cuma 02:18

    Çok teşekkürler işime yarıyacak

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  • Misafir
     
    20 Temmuz 2016 Çarşamba 22:31

    cooooook tewekkurler

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  • Misafir
     
    12 Temmuz 2016 Salı 22:50

    hım idare eder nede olsa boyum 1,75

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  • Misafir
     
    14 Ocak 2015 Çarşamba 15:20

    cok tesrkkur ederim coooook isime gelecek oneriyi dokkate alacam

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  • Misafir
     
    05 Kasım 2014 Çarşamba 16:11

    boyukıs olanlar bu haberi okusun

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  • Misafir
     
    05 Kasım 2014 Çarşamba 16:10

    kısa boylu olanlar bundan yararlansın

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