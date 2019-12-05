Uzun görünmek isteyenler için öneriler

Kısa boylu olan kadınların çoğunun kafasında 'Uzun görünmek için ne yapmalıyız?' gibi sorular zaman zaman oluşmuştur. Topuklular ilk akla gelen çözüm önerisi olarak görünse de aslında daha uzun görünmek için tercih edebileceğiniz birçok kıyafet vardır. İşte 'Daha uzun görünmek için nasıl giyinmeliyiz?' sorusunun cevabı!
Elbiseleleriniz de ya da üstlerinizde özellikle dikey çizglili ürünler kullanmaya özen gösterin. Bildiğiniz üzere yatay çizglililer sizi eninize geniş göstereceği gibi, dikey çizgili parçalar da boyunuzun daha uzun görünmesini sağlar.
Çok yüksek olmasa bile topuklu ayakkabıları daha sık kullanın.
Yüksek belli pantolonlar, etekler veya şortlar bacaklarınızı daha uzun gösterir bu da doğal olarak boyunuz da daha uzun görünmesini sağlar.
Dizinizin üzerinde giyeceğiniz elbiselerle, bacaklarınız daha uzun görünecektir.
Uzun görünmek için boru paça ya da ispanyol paça pantolonlardan giyebilirsiniz.
Kısa kadınların üst bedenlerinde en çok dikkat etmesi gereken yerlerden biri de belleridir. Uzun görünmeniz için belin biraz üzerinde takacağınız ince kemerler işinizi görecektir.
Bol kıyafetlerden kaçının
Üzerinizde birkaç beden bol duran giysiler sizi olduğunuzdan da kilolu gösterir. Bu nedenle boyunuzun uzun görünmesini istiyorsanız, vücudunuza oturan kıyafetleri tercih etmelisiniz.
Siyah ve benzeri renk giysiler sizi ince göstereceği gibi boyunuzu da olduğundan uzun gösterir.
Kısa boylu kadınların kullanmaması gereken aksesuarlardan biri de oldukça büyük çantalardır. Büyük çantalar görünüşünüzün tamamını etkilediğinden sizi olduğunuzdan daha kısa gösterebilir.
Kıyafetlerinizi seçerken üzerinizde tek renk olmasına dikkat edin, böylece tam bir silüet yaratmış olursunuz. Eğer renk geçişleri kullanırsanız, dikkat dağılır ve silüetiniz kesilir.
Bilekten bağlı ayakkabılar en uzun kadının bile bacak boyunu olduğundan kısa gösterir, bu yüzden boyunuz kısaysa bilekten bağlı ayakkabıları tercih etmemelisiniz.
Kısa boyluysanız özellikle U veya V yaka olan üstlerden tercih etmememelisiniz.
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Saolun yaCevapla
Çok teşekkürler işime yarıyacakCevapla
cooooook tewekkurlerCevapla
hım idare eder nede olsa boyum 1,75Cevapla
cok tesrkkur ederim coooook isime gelecek oneriyi dokkate alacamCevapla
boyukıs olanlar bu haberi okusunCevapla
kısa boylu olanlar bundan yararlansınCevapla