Cildi nemlendirin

Nem cildiniz için çok önemlidir. Soğuk havalar cildinizin kurmasına ve pul pul dökülmesine neden olabilir. Kışın ten makyajı yapmadan önce en çok dikkat etmeniz gereken şey cildinizi güzelce nemlendirmektir. Cilt tipiniz ister kuru olsun ister yağlı neme her zaman ihtiyaç duyar. Bu nedenle cildinizi cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile nemlendirmeniz önemli bir adımdır.

Makyaj bazı uygulayın

Nemlendirdiğiniz cildinizi makyaja uygun bir zemin haline getirmek, üzerine uygulayacağınız ürünlerin kalıcılığını arttırmak için mutlaka size uygun bir makyaj bazı uygulayın. Eğer ışıltılı bir ten makyajı istiyorsanız içerisinde ışıltı bulunduran makyaj bazlarını uygulayabilirsiniz. Gözeneklerinizin çok olmasından rahatsızsanız o durumda da gözenek küçültücü olanlardan yararlanabilirsiniz. Kışın cildiniz çok terlemese bile makyaj yaparken uyguladığınız katları çok kalın tutmamaya özen gösterin.

Fondöteninizi doğru seçin

Kış mevsimi geldiğinde çok yoğun güneş ışığına maruz kalmadığınızdan cilt renginiz yaza oranla açılmaya başlar eğer yaz aylarında bir fondöten satın aldıysanız bu fondöten size bir kaç ton koyu gelebilir. Bu nedenle mutlaka cilt renginize uygun bir fondöten edinin ya da fondöteninizin rengini açmak için üretilmiş ürünlerden yararlanabilirsiniz.

Pudrayla sabitleyin Sabah yaptığınız makyajı akşama kadar dağıtmadan kullanmak istiyorsanız mutlaka bir pudradan yardım alın. Özellikle yağlı ver karma ciltlerin parlamaları engellemek için çene ve t bölgesine pudra uygulamaları önemli bir aşamadır. Makyajınızı temizleyin Daha sağlıklı bir cilt için eve döndüğünüzde makyajınızı mutlaka temizlemelisiniz. Cildinizi temizlemek için makyaj temizleme sularından faydalanabilirsiniz. Yüz yıkama jeli ile makyajdan tamamen arındırdığınız cildinizi bir tonik yardımıyla yatıştırarak tekrar cilt tipinize uygun nemlendirici ile nemlendirebilirsiniz.