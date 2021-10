Sizin vücut tipiniz hangisi?

Herkesin vücut tipi farklıdır. Kimse kimseyle eşdeğer olmadığı gibi herkesi bir kategoriye sokmak da imkansızdır. Yine de bazı temel sınırlar içerisinde yol gösterici olabilecek bazı sınıflamalar yapmak mümkün.

Vücut tipleri nelerdir?

Dikdörtgen veya muz vücut tipi: Bel ölçüleriniz kalça veya göğsünüzle hemen hemen aynıysa ve omuzlarınız ile kalçalarınız yaklaşık olarak aynı genişlikteyse, "muz" veya dikdörtgen vücut tipine sahipsiniz demektir.

Üçgen veya armut vücut tipi: Bu vücut tipinde omuzlarınız ve göğsünüz kalçalarınızdan daha dardır. Kollar muhtemelen ince ve bel belirgindir.

Kaşık vücut tipi: Kaşık vücut tipi üçgen veya armut şekline oldukça benzer. Kalçalarınız göğsünüzden veya vücudunuzun geri kalanından daha büyüktür ve “raf” benzeri bir görünüme sahip olabilir. Hafifçe belirgin bir bel ve dolgun üst kol ve bacaklar içerir.

Kum saati vücut tipi: Kalçanız ve göğsünüz neredeyse aynı boyuttaysa ve beliniz ince bir şekilde belirginse kum saati şekline sahipsiniz demektir.

Üst kum saati vücut tipi: Bu genel olarak kum saati şekline sahip olduğunuzu ama üst gövdenizin kalçanızdan daha büyük olduğunu gösterir.

Alt kum saati vücut tipi: Alt kum saati tipinde genel kum saati silueti olmakla beraber, kalçalar omuzlardan daha geniştir.

Ters üçgen veya elma vücut tipi: Kalçalarınız dar ve üst gövdeniz veya omuzlarınız kalçalarınızdan genişse, bu vücut tipine girebilirsiniz.

Yuvarlak veya oval vücut tipi: Gövdeniz vücudunuzun geri kalanından daha büyükse, kalçalarınız darsa ve orta bölümünüz daha dolgunsa, genellikle yuvarlak veya oval vücut tipine sahipsiniz.

Elmas vücut tipi: Omuzlardan daha geniş kalçalara, dar bir göğse ve daha dolgun bir bele sahipseniz, elmas vücut şekline sahipsiniz demektir.

Atletik vücut tipi : Vücudunuz kaslıysa ancak kıvrımlı değilse, atletik bir vücut tipiniz olabilir. Muhtemelen omuz ve kalça ölçüleriniz aynıdır, beliniz daha dar olsa da belirgin değildir ve vücudunuz genel olarak düz görünür.

Vücudunuzu nasıl ölçersiniz?

Belki bu kategoriler listesinde vücut tipinizi hemen fark ettiniz, belki de tanımadınız. Biraz yardım istiyorsanız, her zaman ölçümlerinizi alabilir ve size rehberlik etmesi için bu rakamları kullanabilirsiniz. Bu durumda ölçümlerinizi doğru almak için bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

Omuzlar: Omuz ölçünüzü kendiniz alamazsınız. Birinden bir omzunuzun ucundan diğerine kadar ölçmesi için yardım isteyin.

Göğüs: üst gövdenizi ölçmek için mezuranın bir ucunu büstünüzün en geniş kısmına yerleştirin ve etrafınıza sarın. Koltuk altlarınızın altına ve kürek kemiklerinizin çevresine girdiğinizden emin olun.

Bel: Doğal bel bölgenizi (göbek deliğinizin üstünde, ancak göğüs kafesinizin altındaki alan) ölçüm bandıyla bir kemer gibi daire içine alın. Doğru noktayı ölçtüğünüzden emin olmanın kolay bir yolunu istiyorsanız, hafifçe yana doğru eğin. Muhtemelen küçük bir kırışma yeri göreceksiniz, bu sizin doğal bel ölçünüzdür.

Kalçalar: Mezuranın bir ucunu kalçalarınızdan birinin önünde tutun, ardından mezurayı kendinize sarın. Kalçanızın en büyük kısmının üzerinden geçtiğinizden emin olun.

Vücut şeklinizi hangi faktörler etkiler?

Vücut tipinizin bazı unsurları kemik yapınıza göre belirlenir. Örneğin, bazı insanların omurgaları daha kıvrımlı, daha kalça kemikleri daha yuvarlaktır. Bazılarıysa daha geniş kalçalara, daha kısa bacaklara veya daha uzun gövdelere sahip olabilir. Ne kadar uzun veya kısa olduğunuz, vücudunuzun genel şeklini de etkiler. Yetişkinliğe ulaştığınız zaman, kilo alıp verirken ölçümleriniz değişse bile, kemik yapınız ve oranlarınız büyük ölçüde aynı kalır.

Vücut şeklinin belirlenmesinde genetik de rol oynar. Genleriniz vücudunuzun nasıl yağ biriktirdiğini ve depoladığını belirler. Ve çoğu durumda, vücut yağı eşit olarak dağılmaz. Bazıları genellikle göbek bölgelerinde yağ depolarken, bazıları önce uyluklarına, bacaklarına veya kollarında yağ depolayabilir.

Hormonlar da vücut şeklinizi etkileyebilir. Örneğin, stres vücudunuzu kortizol hormonu salgılanmasını tetikler ve bu da iç organlarınızın çevresinde yağ birikimine sebep olur. Östrojense alt karnınızda yağlanmaya sebep olur.

Vücut şekli değiştirilebilir mi?

Kendinizle ilgili bazı şeyleri değiştirmek istiyorsanız egzersiz bir fark yaratabilir. Düzenli egzersiz, yağsız kas kütlesi oluşturmanıza ve vücudunuzu şekillendirmenize yardımcı olabilir. Örneğin, düzenli antrenman ile kalçalarınıza daha fazla kas kütlesi kazandırabilirsiniz. Bununla birlikte, şeklinizi belirleyen birçok şeyin kemik yapınız, genetiğiniz ve genel yapınız tarafından belirlendiğini hatırlamak önemlidir. Daha uzun olmak için egzersiz yapamadığınız gibi, kemik şeklinizi de değiştiremezsiniz.

