Minestrone çorbası nasıl yapılır?

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Minestrone çorbası için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

2 - 3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kuru soğan, yemeklik doğranmış

2 orta boy havuç, ince doğranmış

2 - 3 sap kereviz, ince doğranmış

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı tuz

3 diş sarımsak, ezilmiş

1, 5 bardak ev yapımı domates sosu

1 bardak haşlanmış kuru fasulye

6 bardak sıcak su veya sebze suyu

1 bardak minik midye makarna

Üzerine:

8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

Minestrone çorbası yapılışı:

*Zeytinyağını büyükçe bir tencereye akıtın, doğranmış soğan, havuç ve kerevizi ekleyip sebzeler yumuşayana kadar orta ateşte 6 - 7 dakika soteleyin. Baharatlar, tuz ve sarımsağı ilave edip karıştırın. Domates sosu, haşlanmış kuru fasulyeyi ekleyip 2 - 3 dakika daha soteleyin, en son sıcak su veya sebze suyunu da ilave ederek tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Makarnayı ekleyip 10 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatın.

*Çorbayı servis kaselerine pay ettikten sonra üzerlerine maydanoz ve parmesan serpiştirin.

Kısa notlar:

*Yaz mevsiminde taze fasulye ve kabak ilave edilebilir.

*Minik boy herhangi bir makarna çeşiti kullanabilirsiniz.

*Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayın.

*Tavuklu versiyonu da gayet lezzetli oluyor. Kısaca tarif şöyle; 2 adet tavuk bageti 4 su bardağı suda haşlayıp didikleyin, suyunu ölçerek sıcak suyla birlikte 6 bardağa tamamlayın ve çorbada kullanın. Makarnayla birlikte didiklenmiş tavuk etlerini de ilave edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

Not: Üzerine parmesan peyniri ve kıyılmış maydanozun çok yakıştığı çorba vejeteryan besleneler için de alternatif öğün olabilir...