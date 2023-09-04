Milföylü pancarlı yoğurtlu meze

Tarif defterimden;
Sarımsaklı yoğurt, pancar turşusu, kuş üzümü, Antep fıstığının uyumu, üzerindeki kırıntılanmış milföy ile meze & salata arası ve görüntüsüyle de iştah açıcı nefis lezzet...
Malzemeler:
- 1 adet milföy hamuru
- 200 gr pancar turşusu, minik küpler halinde doğranmış
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 yemek kaşığı Antep fıstığı
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- 3 - 4 sap dereotu, incecik doğranmış
Yapılışı:
*Milföyü 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 - 25 dakika pişirip soğuması için kenara alın.
*Süzme yoğurt, kuş üzümü ve Antep fıstığının yarısı, sarımsak tozu ve dereotunu geniş bir kaseye alıp karıştırın.
*Pancarlı mezeyi servis tabağına geçirin, milföyleri parçalayıp üzerine kule olacak gibi yerleştirin. Kuş üzümü ve Antep fıstığının diğer yarısını üzerine serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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