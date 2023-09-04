Milföylü pancarlı yoğurtlu meze

Tarif defterimden;

Sarımsaklı yoğurt, pancar turşusu, kuş üzümü, Antep fıstığının uyumu, üzerindeki kırıntılanmış milföy ile meze & salata arası ve görüntüsüyle de iştah açıcı nefis lezzet...

Malzemeler:

1 adet milföy hamuru

200 gr pancar turşusu, minik küpler halinde doğranmış

1 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı Antep fıstığı

1 çay kaşığı sarımsak tozu

3 - 4 sap dereotu, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Milföyü 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 - 25 dakika pişirip soğuması için kenara alın.

*Süzme yoğurt, kuş üzümü ve Antep fıstığının yarısı, sarımsak tozu ve dereotunu geniş bir kaseye alıp karıştırın.

*Pancarlı mezeyi servis tabağına geçirin, milföyleri parçalayıp üzerine kule olacak gibi yerleştirin. Kuş üzümü ve Antep fıstığının diğer yarısını üzerine serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...