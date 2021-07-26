Milföye sarılı kuşkonmaz tarifi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

4 adet kare milföy hamuru

1 bağ kuşkonmaz

2 yemek kaşığı parmesan peyniri, rendelenmiş

Yapılışı:

*Kuşkonmazların dibindeki kalın bölümünden 3 - 4 cm gibi kesip yıkayarak kurulayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

*Milföyleri dondurucudan çıkartın, biraz yumuşayınca 2 şer santimlik şeritler halinde kesip aralarda boşluk kalacak gibi kuşkonmazlara sarın, aralıklı olarak tepsiye yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş parmesan serpiştirin. 190 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...