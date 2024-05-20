Milföyden pratik Boşnak mantısı 

Elde açmakla uğraşmadan milföy hamuruyla da gayet lezzetli olan pratik Boşnak mantısını kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

Milföyden pratik Boşnak mantısı 
Yaşam
Giriş: 20 Mayıs 2024 10:13 Güncelleme: 31 Mayıs 2024 00:02
ABONE OL

Boşnak mutfağına özgü böreğe benzeyen ve epey emek isteyen mantı bildiğimiz mantılardan farklı yöntemle yapılıyor. İncecik açılan yağlı hamurun kenarlarına kıymalı harç serpiştiriliyor ve rulo haline getirildikten sonra küçük parçalar halinde kesilip iki yanı birleştiriliyor, ters çevirerek tepsiye sıralanıyor ve fırında pişiriliyor.


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika


Malzemeler:

  • 200 gr az yağlı dana kıyma
  • 1 küçük kuru soğan, rendelenmiş
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 6 adet dikdörtgen milföy hamuru
  • 1 çay kaşığı sıvı yağ, fırın kabını yağlamak için
  • 1 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı, milföylerin üzerlerine sürmek için

——————————————

  • 250 gr yoğurt
  • 1 diş sarımsak, ezilmiş

Üzerinin sosu için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber





Yapılışı:

*Milföy hamurlarını buzluktan çıkartıp çözülmeleri için yan yana sıralayın.


*Kıyma, rendelenmiş soğan, baharatlar ve tuzu karıştırın.


*Fırın kabını 1 çay kaşığı sıvı yağ ile yağlayın.


*Her bir milföy hamurunu 8 kare parça olacak gibi kesin, ortalarına kıymalı harcı pay edip mantı gibi dört ucundan birleştirerek yuvarlayın ve ters çevirerek fırın kabına birbirlerine değmeyecek gibi sıralayın. Üzerlerine fırça yardımıyla 1 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı sürün. 180 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri iyice kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.


*Yoğurt ve sarımsağı karıştırıp bir kaseye alın.


*Üzerinin sosu için tereyağı ve sıvı yağı küçük bir tavada eritin, toz kırmızı biberi ekleyip ocağı kapatın.


*Boşnak mantısını sıcakken tabaklara pay edin, üzerlerine sarımsaklı yoğurt ve biberli yağ gezdirin. Dilerseniz üzerlerine kuru nane serpiştirin.


Kısa bir not;

*Ben 1 orta boy + 1 küçük fırın kabı kullandım, 28 cm çapındaki tek tepside pişirebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.