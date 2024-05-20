Milföyden pratik Boşnak mantısı 

Boşnak mutfağına özgü böreğe benzeyen ve epey emek isteyen mantı bildiğimiz mantılardan farklı yöntemle yapılıyor. İncecik açılan yağlı hamurun kenarlarına kıymalı harç serpiştiriliyor ve rulo haline getirildikten sonra küçük parçalar halinde kesilip iki yanı birleştiriliyor, ters çevirerek tepsiye sıralanıyor ve fırında pişiriliyor.

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

200 gr az yağlı dana kıyma

1 küçük kuru soğan, rendelenmiş

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı tuz

6 adet dikdörtgen milföy hamuru

1 çay kaşığı sıvı yağ, fırın kabını yağlamak için

1 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı, milföylerin üzerlerine sürmek için

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250 gr yoğurt

1 diş sarımsak, ezilmiş

Üzerinin sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

*Milföy hamurlarını buzluktan çıkartıp çözülmeleri için yan yana sıralayın.

*Kıyma, rendelenmiş soğan, baharatlar ve tuzu karıştırın.

*Fırın kabını 1 çay kaşığı sıvı yağ ile yağlayın.

*Her bir milföy hamurunu 8 kare parça olacak gibi kesin, ortalarına kıymalı harcı pay edip mantı gibi dört ucundan birleştirerek yuvarlayın ve ters çevirerek fırın kabına birbirlerine değmeyecek gibi sıralayın. Üzerlerine fırça yardımıyla 1 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı sürün. 180 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri iyice kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

*Yoğurt ve sarımsağı karıştırıp bir kaseye alın.

*Üzerinin sosu için tereyağı ve sıvı yağı küçük bir tavada eritin, toz kırmızı biberi ekleyip ocağı kapatın.

*Boşnak mantısını sıcakken tabaklara pay edin, üzerlerine sarımsaklı yoğurt ve biberli yağ gezdirin. Dilerseniz üzerlerine kuru nane serpiştirin.

Kısa bir not;

*Ben 1 orta boy + 1 küçük fırın kabı kullandım, 28 cm çapındaki tek tepside pişirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...