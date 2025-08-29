Çikolatalı bisküvili pasta

Çikolata ve bisküvinin buluştuğu pasta, tatlı krizlerine leziz bir çözüm sunuyor!

Çikolatalı bisküvili pasta
Yaşam
Giriş: 29 Ağustos 2025 08:46
Tarif defterimden;

Çikolatalı kakaolu kreması, kakaolu bisküvi ve kavrulmuş fındığın bir arada çok yakıştığı yapılışı pratik leziz pasta.


Servis: 18*28 cm'lik dikdörtgen cam kapta

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 2 yemek kaşığı un, 50 gr
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 40 gr
  • 2 yemek kaşığı kakao, 35 gr
  • 1 bardak toz şeker
  • 5 bardak süt
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket bitter çikolata, 60 gr

--------------------------------

  • 4 paket kakaolu Bisküvi, 500 gr
  • 100 gr kavrulmuş fındık içi, ufalanmış




Yapılışı:

*Un, nişasta ve kakaoyu elekten geçirip orta boy tencereye aktarın, toz şekeri ekleyip karıştırın. Sütü ilave ederken bir yandan karıştırın (topaklanmaması için). Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirip ocağı kapatın. Vanilya ve çikolatayı ekleyip çikolata eriyene kadar karıştırın, sonrasında mikserin yüksek deviri ile 3 - 4 dakika çırpın.


*Cam kabı su ile ıslatın, çikolatalı kremadan 2 - 3 yemek kaşığı kabın tabanına yayın, üzerine bir sıra bisküvi yerleştirin, çikolatalı kremadan 3 - 4 yemek kaşığı bisküvilerin üzerine yayın, üzerine fındığı serpiştirin. Yine bir sıra bisküvi, kalan kremanın yarısı, fındık sırasıyla devam edin. En son üçüncü sıra bisküvi ve üzerine kalan kremayı yayın.


*Kalan bisküvileri rondodan geçirerek pastanın üzerini kaplayın. Buzdolabında 3 - 4 saat veya bir gece beklettikten sonra dilimlere ayırıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




