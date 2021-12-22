Meyveli rokforlu yedikule marul salatası

Ballı, hardallı ve balzamik sirkeli sosu ıspanak gibi diğer yeşil salatalarınızda da kullanabilirsiniz.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

3 adet Yedikule marul

Yarım elma, ince dilimlenmiş

Yarım portakal, ince dilimlenmiş

1 avuç ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

4 - 5 adet kuru incir, ince doğranmış

2 - 3 adet kuru kayısı, ince doğranmış

1 yemek kaşığı dolusu cranberry

50 gr rokfor peyniri, ufalanmış

Sos malzemeleri:

1 tatlı kaşığı hardal

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı balzamik sirke

1 tatlı kaşığı bal

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

*Marulları yıkayıp iyice kurulayarak yayvan bir tabağa yerleştirin.

*Marulların üzerine portakal ve elma dilimleri, incir, kayısı, cranberry, ceviz ve rokforu gelişigüzel yerleştirin.

*Sos malzemelerini bir kasede iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...