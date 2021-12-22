Meyveli rokforlu yedikule marul salatası

Ballı, hardallı ve balzamik sirkeli sosu ıspanak gibi diğer yeşil salatalarınızda da kullanabilirsiniz.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 3 adet Yedikule marul
- Yarım elma, ince dilimlenmiş
- Yarım portakal, ince dilimlenmiş
- 1 avuç ceviz içi, iri parçalara ayrılmış
- 4 - 5 adet kuru incir, ince doğranmış
- 2 - 3 adet kuru kayısı, ince doğranmış
- 1 yemek kaşığı dolusu cranberry
- 50 gr rokfor peyniri, ufalanmış
Sos malzemeleri:
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı balzamik sirke
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 portakalın rendelenmiş kabuğu
- Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber
Yapılışı:
*Marulları yıkayıp iyice kurulayarak yayvan bir tabağa yerleştirin.
*Marulların üzerine portakal ve elma dilimleri, incir, kayısı, cranberry, ceviz ve rokforu gelişigüzel yerleştirin.
*Sos malzemelerini bir kasede iyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
Facebook Yorumları