Metin Uca hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti.

Metin Uca hayatını kaybetti!
Yaşam
Giriş: 17 Kasım 2023 11:00
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Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.


Metin Uca kimdir?

Metin Uca 13 Kasım 1961 yılında İstanbul doğdu. Uca, sunucu, yazar, seslendirme sanatçısıdır. Hakkârili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bileciklidir. Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.


1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyordu. 2010-2011 yılları arasında yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740 bölüm sürdü.


Uca, Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlanması sonucunda geçirdiği trafik kazası sonrası İstanbul’da tedavi altına alındı. Tedavisi kapsamında 15 Kasım 2023 günü yapılan ameliyat sonrasında entübe edildi. Ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar sonucu 17 Kasım 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





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