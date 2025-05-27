Ay çekirdekli glutensiz çubuklar 

Tarif defterimden;

Yerken ağızda dağılan leziz tuzlu çubuklar glutensiz beslenenler için de alternatif lezzet olabilir...

Servis: 18 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım bardak zeytinyağı

2 bardak glutensiz un

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Üzerlerine;

1 yumurta akı

Yarım bardak iç ay çekirdeği

Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

*Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını karıştırma kabına alın, el çırpıcısı ile iye çırpın. Glutensiz un, toz şeker, kabartma tozu ve tuzu ekleyip elinizle yoğurun (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz).

*Hamuru 18 eşit parçaya ayırıp çubuk şekli verin, önce yumurta akına, sonra ay çekirdeğine batırıp aralıklı olarak tepsiye sıralayın.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...