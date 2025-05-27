Ay çekirdekli glutensiz çubuklar 

Tarif defterimden;
Yerken ağızda dağılan leziz tuzlu çubuklar glutensiz beslenenler için de alternatif lezzet olabilir...
Servis: 18 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 25 dakika
Malzemeler:
200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
- 1 yumurta
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım bardak zeytinyağı
- 2 bardak glutensiz un
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
Üzerlerine;
- 1 yumurta akı
- Yarım bardak iç ay çekirdeği
Yapılışı:
*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.
*Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını karıştırma kabına alın, el çırpıcısı ile iye çırpın. Glutensiz un, toz şeker, kabartma tozu ve tuzu ekleyip elinizle yoğurun (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz).
*Hamuru 18 eşit parçaya ayırıp çubuk şekli verin, önce yumurta akına, sonra ay çekirdeğine batırıp aralıklı olarak tepsiye sıralayın.
*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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