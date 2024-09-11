Kadınlar için en iyi ülkeler

Dünyada kadınlar için en yaşanılır ülkeler, Küresel Kadın Barışı ve Güvenliği Endeksi (WPS Endeksi) ile ortaya konuyor. Endekse göre dünyadaki ilk sıradaki ülke Danimarka, son sıradaki ülke ise Afganistan.

Kadınlar için dünyanın en ideal ülkeleri

Kadınlar için dünyadaki en iyi ülkeleri ortaya koyan WPS Endeksi'ne ait son rapor; 177 ülkeyi kadınların hayata katılımı, adalet ve güvenlik açısından puanlıyor ve sıralıyor. Endekse göre dünyadaki ilk sıradaki ülke Danimarka, son sıradaki ülke ise Afganistan.

Cinsiyet eşitliği konusunda hiçbir ülke her şeye sahip değil ancak bazı yerler kadın olmak için diğerlerinden daha iyi. “Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi”, kadınların topluma katılımını, güvenlik duygusunu ve ayrımcılığa maruz kalmasını yani kadınların ne durumda olduğunun temel göstergeleri ölçerek bu küresel farklılıkları anlamayı amaçlıyor. Kadınların güvenliğini, katılımını ve adalete erişimini değerlendiren ölçütler ülkeye ve bölgeye göre büyük farklılıklar gösteriyor. Sonuçlara bakıldığında da hiçbir ülke WPS Endeksi'nde mükemmel bir performans sergilemiyor ve sonuçlar ülkeler, bölgeler ve göstergeler arasında büyük farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor.

Danimarka, kadınlar için dünyanın en yaşanılır ülkesi olarak ilk sırada yer alırken sırasıyla İsviçre, İsveç, Finlandiya, Lüksemburg, İzlanda, Norveç, Avusturya, Hollanda ve Yeni Zelanda dünyada kadınlar için en uygun ülkeler.

Dünyada kadınlar için yaşaması en zor ülke ise Afganistan… Yemen ile devam eden listedeki ülkeler sırasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Burundi, Suriye, Esvatini, Somali ve Irak.

Georgetown Kadın, Barış ve Güvenlik Enstitüsü’nün hazırladığı endekste ülkelerin aldığı skorlar, renklerle ifade ediliyor. Renkler şu oranları temsil ediyor:

Mor: 0 - 0.43

Kırmızı: 0.43 - 0.57

Koyu turuncu: 0.57 - 0.71

Turuncu: 0.71 - 0.86

Sarı: 0.86 - 1

Kaynak: "Women Peace and Security Index" (2023) Şuradan alındı: https://giwps.georgetown.edu/the-index/